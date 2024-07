Balayage platinado: as mechas favoritas para disfarçar os cabelos brancos com elegância

Balayage platinado: as mechas favoritas das mulheres de alta classe para esconder com elegância os cabelos grisalhos

Qualquer mulher que começa a ter cabelos grisalhos se assusta e corre para o salão de beleza para cobri-los com tinta. No entanto, nos últimos anos, a tendência é deixá-los crescer e exibi-los com dignidade.

Nesse processo de deixá-los crescer, existem técnicas que permitem disfarçá-los e ajudar os cabelos grisalhos a parecerem espetaculares. Trata-se do balayage platinado, as mechas da moda para disfarçar os fios brancos com elegância.

A técnica Balayage é uma maneira sutil e bastante estilosa de usar mechas, sem a necessidade de retoques frequentes, pois a raiz se torna parte do próprio design, ajudando você a se manter deslumbrante por mais tempo.

Se combinar esta técnica com uma tonalidade platinada, conseguirá que os seus cabelos grisalhos se misturem com as mechas desta cor, o que faz com que pareçam parte da coloração, e, portanto, te fazem parecer mais jovem, com estilo e elegância.

Existem alguns estilos diferentes dentro desta técnica e aqui nós os explicamos:

Balayage platinado de cima

Este estilo é o mais clássico nas mechas balayage, pois consiste em fazer uma varredura de cor desde o topo, muito perto da raiz, e assim poder disfarçar seus cabelos grisalhos de todos os lados, o que é ideal para mulheres que já têm cabelos muito grisalhos.

Mechas platinadas na frente

Estas mechas são ideais para iluminar o rosto e parecer jovial, neste caso em tom platinado para disfarçar os cabelos grisalhos. Esta técnica é perfeita para mulheres que têm muitos cabelos grisalhos ao redor do rosto e acham difícil retocá-los o tempo todo.