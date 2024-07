Haja vista o ser humano estar em constante evolução, sempre há tempo de embarcar na jornada do autoconhecimento e autocuidado. Conhecer a si mesmo facilita o processo de amor-próprio, elevando sua saúde mental a um outro patamar!

Saber se amar também é importante para seus relacionamentos externos. Caso não consiga sentir apreço por si mesmo e se cuidar, sua dinâmica com outras pessoas pode ficar ainda mais fragilizada. Apesar de alimentar as relações de fora seja importante, você deve priorizar seu relacionamento consigo mesmo.

“O que quer que consideres ser autocuidado, como é que arranjas tempo livre para o teu tempo para mim?’ As ações a seguir não aparecem com frequência suficiente no menu de escolhas de autocuidado, mas podem ajudá-lo a arranjar tempo para quaisquer atividades que reabasteçam a sua mente, corpo e espírito, bem como proporcionar autocuidado em si mesmas”, escreve Meg Selig, ao portal Psychology Today.

Segundo a mesma fonte, abaixo você confere uma lista com algumas atitudes para parar de negligenciar agora mesmo. Está na hora de desmistificar que pessoas da meia-idade não pode se priorizar.

7 práticas de autocuidado que pessoas da meia-idade precisam PARAR de negligenciar