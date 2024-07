Se valorize: 5 chaves do autorrespeito que pessoas +40 precisam ter

Aprender a se respeitar e a se apreciar é um caminho primordial para lidar com os relacionamentos externos sem se perder. Adotar esse comportamento tende honrar suas necessidades e te fazer entender seu valor.

Se você é uma pessoa na faixa dos 40 anos de idade, conta com uma bagagem de vida suficiente para reforçar a necessidade de se autorrespeitar. Apesar de servir para todas as idades, é importante transacionar para outras fases no caminho certo.

De acordo com a doutora e especialista em bem-estar, Tchiki Davis, ao portal Psychology Today, o autorrespeito é essencial na jornada da vida.

“O autorrespeito continua importante porque nos ajuda a superar desafios, construir resiliência e manter a saúde emocional. Muitos pesquisadores também argumentam que o autorrespeito está intimamente relacionado à nossa compreensão da autoestima e aos nossos comportamentos de amor-próprio”, escreve a especialista.

Conforme dados da mesma fonte, abaixo você confere cinco maneiras de adotar esse comportamento!

