Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta Ás de Ouros

A sorte está do seu lado, mas não se sabote e aproveite esse momento favorável.

Touro - O Diabo

Momento de desconfiar de todos, mesmo daqueles mais próximos de você.

Gêmeos – Carta A Força

Hora de você tomar as rédeas e dar aquela virada que tanto almeja em sua vida.

Câncer - Carta O Eremita

Não desanime com as dificuldades, você está no momento perfeito para realizar seus sonhos.

Leão - Carta A Temperança

Não se deixe levar pela raiva, respire fundo, limpe seus pensamentos e lembre-se que tudo se resolverá com paciência.

Virgem - Carta Ás de Paus

Sua capacidade de liderança é excepcional, não a desperdice. Procure um emprego que lhe permita explorar ao máximo o seu potencial.

Libra - Carta O Louco

É hora de amadurecer e tomar as rédeas do seu destino.

Escorpião – Carta O Mago

Hora de manifestar seus desejos e alcançar a abundância em todos os aspectos.

Sagitário – Carta O Sol

Essa carta ilumina você, traz consigo abundância, fluidez e sucesso em tudo o que você empreende,

Capricórnio – Carta A Justiça

Mudanças no seu trabalho e na sua vida pessoal, bem como um período de abundância.

Aquário – Carta A Torre

Hora de construir um futuro sólido e desfrutar das bênçãos do universo.

Peixes – Carta A Estrela

A carta anuncia uma fase de crescimento, realização e amor incondicional.