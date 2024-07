Motivos para experimentar as unhas sunset nails que estão viralizando no Tik Tok

As 'unhas de pôr do sol' que estão viralizando no Tik Tok e você deve experimentar por essas razões

Através da rede social Tik Tok, é possível encontrar uma grande variedade de opções e tendências de unhas. Uma das que está em alta são as ‘unhas de pôr do sol ombré’.

Esta nova forma de destacar as mãos através das unhas é muito impactante. É um estilo de design de unhas inspirado nas cores e transições do céu ao entardecer. Este design busca capturar os tons quentes e degradês que são vistos no horizonte quando o sol se põe.

Geralmente, inclui uma combinação de cores semelhantes às do pôr do sol. A técnica pode variar, mas comumente são usados degradês ou esfumados para obter uma transição suave entre as cores.

A manicure mais veranil

Estas unhas são muito procuradas nesta temporada. Principalmente predominam os tons amarelo, laranja, vermelho, rosa, fúcsia e roxo. Estes são misturados para imitar os tons do céu ao entardecer. Esta manicure é muito versátil, pois fica super bonita em qualquer tipo de unhas.

Embora tendam a ficar especialmente bem em unhas longas e em forma de amêndoa, pois seu comprimento e forma permitem mais espaço para a gradação de cores; e também em unhas em forma de caixão ou quadradas, pois fornecem uma tela adequada para mostrar o efeito do pôr do sol.

De acordo com o portal argentino Belleza Estética, há vários modelos, pensando nas mulheres mais ousadas e também nas mais discretas.

1. Pôr do sol em rosa e laranja

Esta é a mais procurada, especialmente entre as garotas ousadas, porque tem laranja e amarelo, duas cores que todas estão dispostas a usar. A degradação das cores cria um efeito muito chamativo, dando às unhas uma aparência original.

2. Pôr do sol em rosa

Este estilo é muito romântico e ideal para as meninas que procuram algo sutil, mas moderno. As unhas sunset pink nails ombre trazem elegância ao misturar diferentes tonalidades de rosa para criar um efeito degradê semelhante ao pôr do sol. Você pode combinar tons como rosa claro, rosa médio e rosa escuro para obter um efeito suave e harmonioso em suas unhas.

3. Pôr do sol com glitter cor-de-rosa

Se o que se deseja é distinção, a manicure com glitter é uma boa alternativa, pois pode adicionar um toque de brilho às suas unhas com um esmalte de glitter rosa ou aplicar glitter em pó sobre o esmalte úmido para obter um efeito deslumbrante. Este design é ideal para usar em festas noturnas ou eventos especiais.