Unhas Summer Garden: 5 designs para nos inspirarmos em celebridades como Kylie Jenner

Muitas estão loucas para aderir à tendência das unhas Summer Garden, que já estão sendo usadas por celebridades como Kylie Jenner, que na verdade foi quem as popularizou com suas cores divertidas e estampas que nos reconectam com a nossa juventude.

ANÚNCIO

É uma manicure floral, colorida e que nos motiva a sair da zona de conforto, então não hesite em experimentá-las, não importa a sua idade ou estilo de vida, pois você pode torná-las tão versáteis (ou ousadas) quanto preferir.

Clique aqui para receber notícias sobre Beleza, Moda e Saúde pelo WhatsApp

O que são as unhas Summer Garden?

De acordo com a Glamour, as unhas de verão com jardim foram impulsionadas por Zola Ganzorigt, a manicure de importantes estrelas como Hailey Bieber, que modificou ligeiramente o típico floral em nossas mãos para “tomar como referência as flores típicas havaianas como a plumeria, lehua ou a orquídea”.

No entanto, também podem ser adicionados detalhes maximalistas ou outros acabamentos em tendência, como linhas francesas, efeito esmaltado, ombré ou até um pouco de glitter para personalizar os detalhes que preferir.

Se estiver à procura de algo sóbrio para o dia a dia ou para ir ao escritório, pode optar por flores mais delicadas e adicionar cores neutras em bases lisas para um melhor efeito. Se não tiver problemas com isso, as paletas de cores podem ser as mais ousadas e criativas que puder imaginar.

Como procuram evocar um jardim em pleno processo de floração, as unhas Summer Garden podem ter outros detalhes vegetais como ramos verdes, que lhe dão toques frescos e alegres ao visual. Não tenha medo de explorar diferentes combinações de cores, tamanhos e formas.

O conselho oferecido pelos especialistas é evitar unhas muito compridas e XL para que não fiquem sobrecarregadas com o estampado floral. Tente também mantê-las sempre hidratadas, bem cuidadas e limadas para que o design fique mais arrumado e bonito.