A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Lua

Momento de ser mais responsável e consciente ao ceder aos instintos e tomar atitudes. Nem todo prazer o convém e alguns podem até trazerem grandes dores de cabeça. É importante ponderar e não agir só por impulso.

Capricórnio – Carta A Sacerdotisa

Não se engane, a vida o reserva um encontro com alguém que tem muita experiência. É hora de não ser mentiroso e evitar a manipulação negativa, pois será descoberto. Conecte-se com seu poder interior e intuição para poder enfrentar a situação da melhor forma.

Aquário – Carta O carro

Esforços podem ser compensados, no entanto é preciso não cair nas armadilhas do ego e se apressar pressionando os envolvidos. Se existem desacordos no amor, é hora de buscar as energias e comunicação positiva para que as coisas se desenrolem de forma tranquila novamente.

Peixes – Carta O Juízo Final

Existem chamados e potenciais nascendo, mas você não tem explorado nada. É a hora de começar a olhar mais para o que deseja fazer na vida, realizando mudanças ou percorrendo novos caminhos sem o medo de ser menor que alguém ou não se destacar o suficiente.