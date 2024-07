Pedicure ‘clean’: como alcançar a tendência de ‘unhas limpas’ nos pés com esses designs

Se você já ouviu falar das ‘clean nails’, saiba que a tendência já chegou aos nossos pés para uma bela pedicure limpa, que segue os mesmos preceitos de elegância, minimalismo e higiene que a caracteriza, aproximando-se daquele grande mandamento da moda que afirma que menos é mais.

De acordo com a Elle, está crescendo em popularidade devido à chegada do verão e porque nossos pés ficam mais à vista ao usar sandálias baixas e abertas. No entanto, há uma série de tonalidades que são ideais para “esse aspecto limpo e delicado que se busca”, afirmam.

Atreva-se a experimentar a pedicure limpa com estes desenhos de unhas de 2024.

Neste sentido, a primeira coisa a saber é que as cores neutras e claras são características da pedicure limpa, ou clean nails, que tanto tem crescido em 2024. A razão é que iluminam, proporcionam um aspecto delicado e coquete, o que nos permite levar o mesmo design de unhas para qualquer lugar, com versatilidade.

“Entre eles, os brancos e creme são os mais aclamados”, afirmam, embora não sejam os únicos, pois você também pode adicionar à lista o rosa claro, o malva, azul bebê e matcha. Claro que o nude ou bege cremoso será outro dos tons pastel usados, perfeito para os teus looks de trabalho, mas também para sair com as amigas ou para o dia a dia.

"Estas cores claras, quando bem utilizadas e aplicadas, chamam a atenção e fazem as unhas dos pés parecerem muito limpas. Principalmente porque têm o poder de estilizar os dedos dos pés. Isso, sem mencionar que são essenciais para realçar o bronzeado", afirmam do referido veículo.

Se quiser adicionar enfeites, estilizar ou dar um toque diferente, as unhas francesas ou o ombré darão um aspecto cuidado, sem exagerar ou perder a sofisticação. “Para consegui-las, também precisará de uma lixa de unhas profissional e um removedor de cutículas. Duas ferramentas básicas para obter uma pedicure limpa e perfeita”, recomendam.