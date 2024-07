O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta Vidas Passadas

Por mais que muitas questões do passado retornem a tomar conta da sua mente e coração, é preciso passar por esse momento de reflexões e conclusões sem parar os movimentos do presente e futuro. Novas aventuras e possibilidades chegam em seu caminho para que você possa crescer e ver as coisas com olhar de águia, que não erra seus alvos e calcula suas oportunidades com precisão. Siga com coragem!

Capricórnio – Carta A Culpa

As culpas e tristezas que tomam conta do seu interior precisam ser curadas para que a abundância que o persegue o alcance de verdade. Não se obrigue mais a viver fingindo e aparentando; comece a focar nas realidades para se movimentar sem se trair. Meditação e a cicatrização passo a passo das suas feridas o colocam no topo novamente.

Aquário – Carta O Forasteiro

É importante olhar além das barreiras e deixar de se limitar. A busca pelo êxito estará em certa dose de rebeldia e liberdade de descobrir, perto ou longe de onde está, os caminhos que mais serão positivos.

Peixes – Carta A Preguiça

A estagnação e o controle estão afetando a sua vida mais do que você imagina. É hora de dar ouvidos a uma voz interior que o alerta e pede uma decisão importante. Não adie mais e solte aquilo que não tem o ajudado a se sentir mais livre, poderoso e confiante. Lembre-se que bens e dinheiro não são tudo e diante de algumas situações, chegam a não ser nada.