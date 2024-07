O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta O Criador

Seja mais coerente ao usar sua energia em sua vida. Entenda o potencial da sua força, trabalhe em você e crie sabedoria, mas sem deixar de cultivar sua essência alegre e viva. É hora de evoluir, mas ser livre e transparente para buscar a verdade sem medo de julgamento.

Touro – Carta O Silêncio

Momento de ouvir sua intuição e interior para poder entender como sair de algumas prisões; só você tem a chave para abrir essas portas e ganhar a liberdade de novo. Lembre-se de que se distanciar para pensar melhor, não é o mesmo que se isolar e se acabar em lágrimas. Mantenha o cuidado emocional e não se descontrole para poder ter a consciência a seu favor.

Gêmeos – Carta O Rompimento

Momento de romper com o passado e com aquilo que o mantém atado de alguma forma. Compreenda e abrace as emoções, pensamentos e impulsos que chegam para usá-los como motor e força para dar um novo passo e deixar as ruínas para trás. Sua intuição colocará as peças no lugar e ajudará no entendimento para que o equilíbrio volte a tomar conta.

Câncer – Carta O Relâmpago

Agarrar o passado em sua mente e coração já não o leva a bons lugares e pode deixar sua visão ainda mais cega. É preciso deixar que algumas situações se rompam de vez para não viver baseado em mágoas, ilusões e expectativas que já não tem chances de se realizarem. Deixe que algumas certezas queimem para poder renascer desde as cinzas.