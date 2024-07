O seu homem já não desfruta do sexo? Quatro atitudes que o denunciam

Reconhecer o seu próprio estilo de apego e como ele influencia nos seus relacionamentos irá melhorar a intimidade no casal

A intimidade sexual é um componente fundamental em um relacionamento de casal. É um espaço para se conectar, expressar amor e paixão. No entanto, quando o sexo se torna rotineiro, distante e carente de desejo, pode ser um sinal de alerta indicando que algo não está certo.

ANÚNCIO

Casal Nossas experiências anteriores podem moldar nossas percepções, comportamentos e reações (Freepik)

Quando um homem está apaixonado, nota-se, e quando não está, ainda mais. No cenário sexual, os homens não conseguem facilmente esconder ou disfarçar suas verdadeiras intenções. Se ele te considera apenas uma amiga, o sexo será diferente, pois terá atitudes e comportamentos diferentes que mostram o que realmente quer de você. Preste atenção nos pequenos detalhes e confie na sua intuição.

Neste artigo, vamos revelar 4 atitudes masculinas durante o sexo que indicam que seu parceiro não está mais desfrutando da intimidade contigo ou as verdadeiras intenções que esse homem tem, possivelmente, seus sentimentos por você mudaram.

Relacionamento Se seu parceiro tem estes comportamentos no sexo é porque já está cansado de você (Andrea Piacquadio/Pexels)

Atitudes de um homem que refletem uma perda de atração física e emocional

Apenas termina, se levanta e não lhe dirige a palavra

Se o seu parceiro se levanta logo após o ato sexual e deixa de se comunicar com você, tanto durante quanto depois, pode ser um sinal de que os sentimentos dele por você mudaram.

Quando um homem já não dedica tempo nem atenção a você depois do sexo, nem expressa palavras de amor ou carinho, pode ser um sinal de que ele te vê mais como uma amiga com quem tem relações íntimas do que como uma parceira romântica.

Se esta mudança de comportamento for comparada com o que costumava fazer antes, e agora só se concentra na satisfação própria sem se importar com o seu prazer, é um claro sinal de que o interesse dele por você diminuiu.

ANÚNCIO

Nada é suficiente para o seu prazer

Quando eles se importam com você, eles adoram o ato sexual, amam absolutamente tudo o que você faz. Se não for assim, eles vão mostrar descontentamento. Inclusive, eles podem te dizer da maneira mais sutil possível para não te fazer sentir mal, então se não for mais assim é porque eles se cansaram.

Se o seu parceiro está irritado com tudo durante as relações sexuais e já não gosta mais do que você fazia antes, é porque os sentimentos dele mudaram.

Não está interessado em te abraçar, acariciar e muito menos te beijar

Quando o seu parceiro já não desfruta do sexo e te vê apenas como uma amiga, já não te dá beijos nem tem gestos românticos contigo, como carícias.

Basicamente, ele quer terminar o ato rapidamente e não o faz por amor ou prazer, então se ele tem essa atitude contigo é porque ele não te ama mais, ele só te vê como uma amiga.

Seu celular é prioridade, antes, durante e depois

Outra atitude que revela que um homem não está mais desfrutando do sexo é quando ele começa a verificar o celular após terminar as relações, e até mesmo durante.

Isso só mostra o quão entediado ele está e que ele não sente mais nada por você, então você deve ficar alerta e não permitir que ele te use ou te engane.