O que significa sonhar com amigos do passado? Pode ser um sinal sobre sua vida atual

Sonhar com velhos amigos pode conter uma mensagem muito importante do subconsciente

Uma das experiências mais confusas que podemos ter quando estamos nos braços de Morfeu é sonhar com amigos do passado. Se você se esqueceu deles ou ainda se lembra da forma como a amizade terminou, ver pessoas do seu passado em seus sonhos pode ser perturbador.

Assim como sonhar com o mar agitado ou com um bebê, encontrar pessoas com quem costumava ter um relacionamento no mundo dos sonhos tem um significado mais simbólico; ou seja, seu subconsciente está tentando enviar uma mensagem e usar imagens metafóricas para transmiti-la.

Lauri Loewenberg, uma analista de sonhos profissional, explicou ao Bustle que tentar entender os sonhos a partir desse ponto de vista pode ajudar a decifrar melhor o que nossa mente está tentando nos dizer. Em vez de buscar o significado literal, ela aconselha a ouvir as emoções e a intuição.

Qual é o significado de sonhar com amigos do passado?

Embora ver seu melhor amigo de infância aparecer repentinamente em seu sonho possa parecer sem importância, Loewenberg afirmou que sempre há um motivo por trás de cada imagem nos sonhos.

“A mente subconsciente muitas vezes traz uma lembrança ou uma pessoa em particular, etc., do nosso passado quando algo acontece no nosso presente”, afirmou em sua conversa com a Bustle. “Houve uma lição daquela época que devemos aplicar agora”.

De acordo com a especialista, o subconsciente guarda absolutamente tudo. Portanto, se você esteve pensando em alguém do seu passado recentemente ou ouviu essa pessoa ser mencionada em uma conversa, parece bastante óbvio o motivo de repente ter sonhado com essa pessoa.

No entanto, se pensou nessa pessoa o tempo todo na última semana ou não, o intérprete de sonhos realça a importância de dar uma pausa para analisar tanto o sonho como os sentimentos que teve durante o mesmo para poder interpretá-lo corretamente.

"Nossos sonhos são muito bons para nos alertar quando caímos nos mesmos padrões antigos ou quando entramos no mesmo tipo de relacionamento", enfatizou. "(Eles) nos falam para nos guiar, aconselhar e nos alertar para que possamos fazer certo".

Por outro lado, a psicóloga Carla Marie Manly afirmou ao meio de comunicação que os sonhos em que aparecem pessoas do nosso passado podem ser um chamado para curar algo em você que foi ferido ou para descobrir um traço inédito sobre a pessoa que você é ou aspira ser.

Na psicologia junguiana, cada pessoa em um sonho representa algum aspecto do sonhador," destacou a autora de "Joy from Fear". "A pessoa que 'aparece' geralmente é um símbolo de algum aspecto do eu do sonhador; a psique simplesmente convoca outras pessoas para oferecer uma representação simbólica de um determinado tema ou questão".

Manly insistiu que ver indivíduos com quem tínhamos relação anteriormente em um sonho significa que temos uma lição pendente para aprender no presente. Claro que não é simples compreender exatamente qual é, mas Loewenberg tem uma dica para descobrir.

Como descobrir a mensagem de sonhar com amigos antigos?

O primeiro passo é questionar-se sobre três adjetivos que melhor descrevem a natureza da pessoa com quem você sonhou. "Dos três descritores que escolheu, algum deles se aplica a você neste momento? Ou se aplica a alguém com quem você está envolvido no momento? Determine se isso é algo bom ou ruim", aconselhou.

Também recomenda trazer à memória o que mais se recorda da relação que se teve com essa pessoa e refletir se há algum vínculo atual que se assemelhe a ela. “Às vezes, os sonhos usam pessoas do passado como um lembrete amigável para nos dizer: ‘Lembra disso? Não repita’”, apontou.

A reverenda Connie L. Habash também acrescentou que pode ser benéfico pensar no que essa pessoa representou para você e se há algo pendente para resolver. “Pela intensidade das imagens e sentimentos, você saberá quando vale a pena dedicar tempo e esforço para explorar algo,” disse ao Bustle.

No entanto, aconselha a meditar bem sobre o sonho antes de decidir encontrar-se com esse ser na vida desperta. "Tire um tempo para trabalhar com o simbolismo e explore interiormente o que essa pessoa significa para você antes de decidir se aproximar", observou.

“Muitas vezes, eles representam algo para você que se tornou importante em sua vida atual, e você pode trabalhar com a representação em vez da necessidade de localizá-los”, acrescentou também a autora de ‘Awakening from Anxiety: A Spiritual Guide to Living a More Calm, Confident, and Courageous Life’.