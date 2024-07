Anne Hathaway e o truque para ter lábios carnudos e sensuais

A revista Mujer Hoy destaca que a atriz americana se tornou viral em poucos dias depois de mostrar aos seus seguidores no TikTok qual é o seu truque para conseguir lábios bonitos, carnudos e sensuais.

Para todas as mulheres, famosas ou não, os lábios são a estrela de qualquer look de beleza. Por isso, é normal que os batons continuem sendo um dos produtos mais vendidos do mundo.

Por isso, uma imensa maioria recorre a bálsamos hidratantes ou máscaras noturnas para melhorar o estado dos seus lábios. E Anne Hathaway nos ensinou que isso é muito eficaz.

A atriz postou um vídeo nas redes sociais mostrando seus lábios super saudáveis e também uma dica para conseguir um pouco mais de volume. Se você perceber em algum momento que seus lábios estão flácidos, essa simples dica da Anne vai mudar sua vida.

Hathaway usa um garfo para conseguir lábios mais volumosos. Seu truque está em dar batidinhas nos lábios com o garfo por cerca de 30 segundos, com o objetivo de estimular a circulação sanguínea dessa área.

Se fizer esse truque, não deve aplicar muita pressão nos lábios. Com pequenos toques é mais do que suficiente para que fiquem com um aspecto melhor.

Depois de fazer o truque de Anne Hathaway, você pode aplicar um bálsamo, gloss ou lip oil.

