Katie Holmes desafia Carolina Herrera com a melhor forma de usar cabelo comprido aos 50

De acordo com os princípios de moda de Carolina Herrera, é um pecado capital ter cabelos compridos aos 50 anos, algo que a atriz Katie Holmes desmistifica. Aos 45 anos, ela está mais bonita do que nunca com um penteado em camadas que tem causado sensação pela beleza de sua forma e pela sua boa escolha de coloração.

A protagonista de Dawson's Creek e Miss Meadows está vivendo uma espécie de segunda primavera, já que sua única filha, Suri Cruise, está prestes a sair de casa para ir para a universidade. Isso lhe dá tempo para se colocar como prioridade, se mimar e continuar trabalhando nos sonhos que ainda não realizou.

Por isso, como mencionado pelo El País, não foi surpreendente vê-la como convidada no desfile da Patou que “fechava a última semana de moda em Paris. A marca apresentava sua coleção prêt-à-porter primavera-verão 2025″, tornando-se um cenário perfeito para o reencontro de celebridades.

No evento social, Katie Holmes deslumbrou com um cabelo longo, em camadas, com uma franja aberta estilo cortina e com mechas de caramelo que iluminaram especialmente os contornos do rosto para tirar muitos anos de sua aparência.

Com isso, ela mesma vai impondo suas próprias normas, já que em várias ocasiões a designer de moda venezuelana disse que é melhor deixar de lado os penteados volumosos porque tiram a elegância.

A empresária venezuelana disse em uma entrevista para o DailyMail em 2020: “Apenas mulheres sem classe usam cabelos longos após os 40 anos”. A declaração viralizou de tempos em tempos, pois o cabelo feminino representa a personalidade da mulher e não deve estar sujeito a preconceitos.

“Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar aparentar uma idade que não tem, senão ficará ridícula. Vejo muitas mulheres na rua que, de costas, parecem muito bonitas com seus cabelos longos e suas saias. Mas quando se viram... ugh, são antigas!”, foram parte das palavras de Herrera, que famosas como Holmes derrubam com graciosidade e exemplo.