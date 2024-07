Evite-os! Estes são os signos incompatíveis no amor que acabam se tornando um problema

No tengas citas con ellos: los signos del zodiaco que no son compatibles y acabarán discutiendo

Encontrar um parceiro depende de muitos fatores, como o físico, emocional e sentimental. Mas também há outro aspecto a ser considerado, algo que muitos levam em conta: o signo do zodíaco, pois há certos signos que definitivamente não são feitos para formar um relacionamento amoroso com outros, e quando se unem, acabam sendo praticamente um fracasso garantido.

A compatibilidade para muitos envolve ter interesses em comum, assim como sistemas de crenças, projetos, sonhos, estilos de vida, passatempos e muito mais. No entanto, às vezes, mesmo tendo tudo isso a seu favor, a personalidade única de cada pessoa, influenciada pela constelação em que nasceu, pode atrapalhar. Aqui estão alguns signos que não devem se unir se estiverem em busca da felicidade no relacionamento.

No entanto, é importante ter em mente que, apesar do que a astrologia possa dizer, são as experiências que cada um teve na infância, suas carências e abundâncias, que determinam o comportamento de alguém. Portanto, não necessariamente por nascer sob uma certa constelação alguém está destinado ao fracasso, pois também é importante lembrar que o amor é poderoso e pode fazer as pessoas mudarem.

Eles podem criar uma versão melhor de si mesmos e também o motor para fazer com que os relacionamentos funcionem apesar das diferenças abismais que o casal possa ter. De acordo com o portal Lecturas, existem certos signos que trazem problemas ao se apaixonarem e eles são:

Áries

As mulheres deste signo devem evitar encontros com pessoas nascidas em Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Touro

Gêmeos, Leão, Aquário, definitivamente devem ser banidos do coração das taurinas.

Gêmeos

Touro, Câncer e Capricórnio serão muito difíceis para as mulheres de Gêmeos.

Câncer

Os problemas no amor surgirão para Câncer se aceitar Gêmeos, Libra, Sagitário em sua vida.

Leão

Os homens de Touro, Escorpião e Capricórnio são pouco prováveis de proporcionar um bom relacionamento amoroso para o signo de Leão.

Virgem

As garotas de Virgem sofrerão muito tormento amoroso ao lado de Libra, Sagitário e Aquário.

Libra

Câncer, Virgem e Peixes são uma verdadeira dor de cabeça para as Librianas que se apaixonam por eles.

Escorpião

Os homens de Áries, Leão e Sagitário darão mil e um problemas para as escorpianas.

Sagitário

Se você é de Sagitário, você deve fugir quando um rapaz de Câncer, Virgem ou Escorpião quiser algo com você.

Capricórnio

Áries, Gêmeos e Leão não proporcionarão um futuro brilhante no amor para as mulheres de Capricórnio.

Aquário

Quando procuram algo verdadeiro, devem evitar fazê-lo com pessoas nascidas em Touro, Virgem e Peixes.

Peixes

As piscianas não terão nenhum futuro no amor ao lado de alguém nascido em Áries, Libra ou Aquário.