Comer duas maçãs por dia pode melhorar a saúde cardíaca, revela estudo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo diário de 400 gramas de frutas e legumes, o que equivale a cerca de cinco porções diárias combinadas, para prevenir doenças como diabetes, problemas cardíacos, infarto e câncer. No entanto, um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Reading, na Inglaterra, e da Fundação Edmund Mach, na Itália, sugere que, em relação às maçãs, apenas duas porções diárias podem proporcionar benefícios significativos para a saúde do coração.

Benefícios das maçãs para a saúde cardíaca

Publicado no American Journal of Clinical Nutrition, o estudo demonstrou que o consumo de duas maçãs por dia foi suficiente para reduzir os níveis de colesterol LDL, também conhecido como colesterol ruim, e melhorar os marcadores associados à saúde dos vasos sanguíneos. Os participantes do estudo, que apresentavam níveis ligeiramente elevados de LDL, consumiram maçãs Reineta do Canadá, ricas em compostos polifenólicos chamados proantocianidinas (PAs) e fibras, cultivadas em Trentino, na Itália.

Efeitos a longo prazo e considerações de especialistas

Embora a redução do colesterol observada no estudo tenha sido pequena, os especialistas acreditam que os benefícios podem se acumular ao longo da vida com uma dieta saudável. Tim Chico, professor de Medicina Cardiovascular da Universidade de Sheffield, destacou que o estudo foi realizado em um período curto de apenas oito semanas e que uma dieta rica em alimentos integrais e fibras é conhecida por reduzir o risco de várias doenças, incluindo câncer e problemas cardíacos.

Naveed Sattar, professor de Medicina Metabólica da Universidade de Glasgow, enfatizou que qualquer incentivo para aumentar o consumo de frutas é positivo. Ele reforçou que até pequenas mudanças na dieta, como adicionar duas maçãs diariamente, podem ter um impacto significativo na saúde cardiovascular.

Fonte: O Globo