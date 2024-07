Se você quiser ter sucesso no amor, estas são as 3 ações que deve evitar a todo custo

Se quiser ter sucesso no amor, estas são as 3 ações que você deve evitar a todo custo

Se você é uma das sortudas que recebeu a flechada do Cupido, então é hora de tomar consciência de que está numa relação e se deseja que este novo vínculo que está se formando com a pessoa que acabou de entrar na sua vida perdure, é necessário evitar a todo custo certas ações, porque “ameaçam o amor saudável”.

É assim que afirma o doutor em psicologia e especialista em terapia cognitiva, Walter Riso, que compartilhou em sua conta do Youtube, alguns erros que são cometidos durante um relacionamento amoroso. Ele expressou: “É natural que ocorram desacordos e discussões. Se nos encontramos em um relacionamento amoroso no qual estamos constantemente pedindo desculpas, explicando, justificando nossas ações, solicitando permissões ou retificando frequentemente, e se predominam as emoções negativas sobre as positivas, é necessário refletir se estamos envolvidos com a pessoa adequada”.

Para o escritor também reconhecido, existem três erros que minam os relacionamentos e é necessário saber quais são para não cair neles ou tentar sair desse buraco.

Os 3 erros que prejudicam o amor saudável

Riso afirma que muitas vezes caímos em três comportamentos que minam os sentimentos: nos adaptar à falta de amor do outro, dar sem receber nada em troca e ficar preso na rotina.

1. Adaptar-se à ausência efetiva

O especialista em relacionamentos explica que muitas pessoas costumam se adaptar à falta de amor do outro e se acostumam a estar com alguém que não amam da mesma forma ou que demonstra microindiferenças, o que cria um medo irracional e apego que corrompe, e a pessoa afetada acaba por negociar coisas que não devem ser negociadas.

"Para sobreviver (uma pessoa que realmente ama) o que faz é ficar e tentar mudar para se adaptar a essa ausência efetiva, a essa falta. Se ele é indiferente, eu me torno como ele".

2. Dar sem receber

Também destacou que é normal sentir amor universal, que se refere ao ato de dar sem esperar algo em troca, mas que isso não pode ser aplicado às relações de casal, pois estas são projetadas para dar e receber.

"Se você dá e não espera nada em troca, e está lidando com uma pessoa oportunista, você colocou a cabeça na boca do lobo. Dar e receber é tudo", observou.

3. Estagnação amorosa

O autor de “Ao te amar tanto, me esqueci de mim” refletiu em seu podcast que o amor “não vem pronto de fábrica: o que você constrói, derruba, repara novamente. (...) Quando fica estagnado, o relacionamento e o amor param de fluir. O que acontece é que surge um vírus chamado rotina e é aí que se perde o espanto na relação”.