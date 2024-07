Perfume de tomate? A tendência que chegou para causar sensação

Quando muda a temporada, muitos buscam sensações novas, por isso muitos dos perfumes que são lançados no mercado durante têm notas de limão, morango e mais, porque proporcionam a frescura que se está procurando. Mas, o que você menos pensaria é que o tomate, sim, o tomate também pode te proporcionar uma experiência semelhante.

Atualmente, esta fruta é usada como componente de uma série de fragrâncias, tanto para mulheres como para homens, e com o passar do tempo está ganhando mais aceitação no mercado. Elas têm ganhado popularidade nos últimos anos devido ao seu caráter único e refrescante.

De acordo com o portal Tus mejores perfumes, o tomate, em alguns perfumes, pode fornecer um toque frutado leve e uma sensação terrosa, complementando outras notas mais doces ou florais da fragrância.

As fragrâncias de tomate

1. In Love Again, de Yves Saint Laurent

Este é o segundo perfume que o tomate usou para se distinguir dos demais. Lançado em 1998, ‘In Love Again’ tem acordes frutados, aromáticos, verdes e cítricos. As notas de fundo são tomate, amora, almíscar e sândalo, de acordo com o portal especializado em fragrâncias, Fragrantica. Yves Saint Laurent o criou especialmente para o dia, e também para ser usado na primavera e verão, especialmente.

2. From the Garden, de Maison Martin Margiela

Olivier Cresp e Sébastien Cresp criaram esta fragrância unissex, que foi lançada no mercado em 2023 para a casa de design belga, Maison Martin Margiela, que possui notas de saída de folhas de tomate e tangerina verde. Seu cheiro é aromático, fresco, picante e verde.

3. Un Jardín Sur, Le Nil de Hermès

Este perfume pertence à família olfativa floral frutal e tem notas de saída de toranja, manga verde e tomate, juntamente com notas de coração de flor de lótus, laranja e jacinto. É uma fragrância intensa e duradoura, lançada em 2005.

4. Les Belles, de Ricci Nina Ricci

Foi lançado em 1996 e é considerado o primeiro perfume a usar o tomate como parte de seus ingredientes. ‘Les Belles’ de Ricci foi criado por Nathalie Feisthauer, Jean Guichard e David Apel. As notas de saída são folhas de tomate, manjericão, hortelã e laranja.

5. 212 VIP Rosé Red da Carolina Herrera

É uma fragrância da família olfativa floral frutada para mulheres, que está há quatro anos no mercado. Emilie Bevierre-Coppermann é a criadora deste perfume requintado, que tem notas de saída de licor, tomate e framboesa; enquanto as notas de coração são tiramisú, especiarias e rosa da Bulgária (rosa Damascena da Bulgária); e as notas de fundo são patchouli, almíscar e notas amadeiradas.