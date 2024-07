Os signos que são transformados pela entrada de Vênus em Leão

Essa semana, Vênus entrou em Leão, marcando uma fase de transformações importantes para alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Sagitário

O amor-próprio e dedicado aos outros entra em foco a partir de agora. Novas perspectivas sobre crescimento e sabedoria tomam conta, mas é preciso não deixar a ansiedade desequilibrar suas descobertas e aprendizagens. Encare essa nova aventura cuidando do físico e do emocional para receber a energia transformadora que é emanada sem colapsar. Viagens e novas parcerias podem acontecer.

Capricórnio

Uma nova etapa de transformação e crescimento o faz se aprofundar ainda mais em seus relacionamentos e questões que envolvem sua dedicação diária. É hora de buscar ganhos, mas sem deixar o equilíbrio de lado, adotando hábitos e pensamentos mais saudáveis para encarar a maneira como se ama a si mesmo e os outros.

Peixes

Uma fase de colocar o amor-próprio em prática começa. Não se feche para as transformações e faça melhores escolhas em sua vida. Tudo o que é manifestado e cuidado se torna parte da sua vida, o que o fará olhar para a intuição e tomar decisões sobre o que realmente deseja manter em sua realidade. As emoções são intensas e devem tratadas com cuidado.