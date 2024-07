Feng Shui: o lugar onde nunca deve colocar a cama no seu quarto, pois atrai o azar

ANÚNCIO

Se a cama estiver perto de um corredor

O portal La Opinión destaca que a cama é a peça central de qualquer quarto e a sua localização não deve ser escolhida de forma leviana.

Se a localização da sua cama fica exatamente em frente a um corredor longo que leva diretamente à porta, é importante entender que você está em um espaço com um fluxo de energia considerável e isso dificulta o seu descanso.

Se não puder mudar a localização da cama, uma recomendação do Feng Shui é dormir com a porta fechada, assim poderia limitar o fluxo de energia excessiva que pode interferir na sua capacidade de descansar profundamente.

Se estiver em frente a uma porta

Se a sua cama estiver posicionada de forma a ficar atravessada em frente a uma porta, isso pode afetar negativamente a sua capacidade de ter um bom descanso.

Conforme os princípios do Feng Shui, essa disposição pode interferir na energia que flui dentro do quarto, resultando em um sono menos reparador.

Além disso, colocar a cama em frente a uma porta pode trazer má sorte, pois é um portal para os espíritos noturnos.

Esta outra posição carece de intimidade e deixa a cama exposta à vista de todos que entram no quarto. Esta falta de privacidade pode afetar a sensação de segurança e conforto durante o descanso.

A cama no meio do quarto

Se a localização da sua cama for no meio do quarto, sem nenhuma parede para apoiá-la, isso pode gerar uma sensação de instabilidade.

Segundo o Feng Shui, a cama deve ter uma cabeceira protetora para fornecer segurança e promover um bom descanso.

Uma disposição sem suporte pode: afetar negativamente a sensação de conforto, desencadear uma falta de estabilidade e interferir na qualidade do sono e bem-estar geral.

ANÚNCIO

Tags