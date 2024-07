Assim é possível descobrir qual seria o seu amor ideal, de acordo com a numerologia

Na numerologia, cada número de 1 a 9 está ligado às energias do universo, influenciando o modo de agir de cada indivíduo.

E como detalhado site Zee News, esses números são conhecidos como números da personalidade.

Considerado o seu dia de nascimento, este seria o seu namorado (a) ideal, de acordo com a numerologia:

Número 1 (nascidos em 1, 10, 19, 28)

A personalidade número 1 é governada pelo Sol e possui qualidades de liderança. Este número é frequentemente atraído por 4 e 7. No entanto, é mais compatível com os números 3, 7 e 9. Essas pessoas podem ter dificuldade em compreender a personalidade dos números 6 e 8 devido aos seus diferentes processos de pensamento e energias.

Dica: Ao procurar um relacionamento, procure alguém que se importe com você. O número 1 é como a madeira: quanto mais você regar, mais crescerá.

Número 2 (nascidos em 2, 11, 20, 29)

O senhor deste número é a Lua. Eles são bons parceiros com 1s e 5s. Eles também têm boa compatibilidade com 1 e 3. Freqüentemente são atraídos por 7, 8 e 4; em relação a quem são neutros. Pode haver problemas com os números 4 e 6 devido ao alto quociente emocional.

Dica: Sendo regido pela Lua, você às vezes é sensível às emoções, por isso, ao procurar um relacionamento, procure alguém que possa lhe proporcionar estabilidade emocional.

Número 3 (nascidos em 3, 12, 21, 30)

Governado por Júpiter, a Personalidade número 3 é considerada uma boa conselheira. Eles são compatíveis com quase todos os números. Mas deve-se ter cuidado com os números 4 e 6 porque o número 3 pode ser atraído por eles, mas pode haver dificuldade de compreensão posteriormente.

Dica: Este número geralmente aconselha outras pessoas. Às vezes, para tornar seu relacionamento significativo, faça da diversão e do entretenimento também parte de seu relacionamento.

Número 4 (nascidos em 4, 13, 22, 31)

Aqueles com Personalidade Número 4 são corajosos. Números de personalidade como 1,5,6,7 tornam-se seus bons parceiros. Embora sejam neutros com o 8, eles também podem ter sentimentos profundos e tácitos pelo 8.

Dica: É aconselhável encontrar um parceiro compreensivo e misericordioso porque às vezes suas palavras podem ser mal interpretadas e você só precisa de alguém para dizer “Eu ouço você”.

Número 5 (nascidos em 4, 14, 23)

Regido por Mercúrio, é um número equilibrado. Mais compatível com 1, 2, 3, 5, 8. Freqüentemente atraído pelo número 9. Sendo equilibrado consigo mesmo, esse número não tem números inimigos.

Dica: Portanto, se o número da sua personalidade for 5, você deve levar seu relacionamento devagar. Tente desenvolver um entendimento mais profundo com a outra pessoa.

Número 6 (nascidos em 6, 15, 24)

A personalidade número 6 é governada por Vênus. Esta é uma série de cérebros afiados e luxo. Essas pessoas nascem para serem amadas e mais voltadas para a família. Mais compatível com 4, 5, 7. Freqüentemente atraído por 1, 3 e 2 com quem são neutros. Deve ser cauteloso com 9.

Dica: Governado por Vênus e atraído pelo luxo e por todas as coisas bonitas, você poderá atrair muitos relacionamentos. Portanto, siga o fluxo e faça conexões significativas.

Número 7 (nascido em 7, 16, 25)

A personalidade número 7 é mais compatível com 4, 5, 6, 8. Freqüentemente atraído por 3. Não há número inimigo para 7, embora eles devam ter um pouco de cuidado com o número 1.

Dica: Evite dúvidas e introspecção excessiva nos relacionamentos. Respeite o espaço e a liberdade do seu parceiro. Tente encontrar uma pessoa realista com quem passar a vida.

Número 8 (nascidos em 8, 17, 26)

A personalidade número 8, regida por Saturno, é muito disciplinada. Mais compatível com 3, 5, 6, 7. Eles são atraídos por 2 e 9, com quem permanecem neutros.

Dica: É aconselhável prestar atenção ao seu relacionamento com as personalidades números 4 e 9. Reserve um tempo para entendê-los, porque isso pode correr muito bem ou lhe causar pesadelos.

Número 9 (nascidos em 9, 18, 27)

Governada por Marte, a personalidade número 9 é de natureza humanitária e agressiva. Estes são considerados bons comandantes e possuem qualidades de liderança. Mais compatível com 1, 3, 5, 7. Pode ser atraído por 2.

Dica: É aconselhável, quando estiver em um relacionamento, manter o ego de lado. Estabeleça um entendimento mútuo em seu relacionamento e abra seu canal de comunicação com seu parceiro.

Com informações do site Zee News