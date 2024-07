Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Carta Exu Tranca Ruas

Seja honesto com você e com os outros e isso trará muita luz para a sua vida, abrindo os caminhos. Não é hora de tentar prejudicar ninguém ou cometer vinganças. Tire a maldade do caminho e haja com bondade para poder vencer.

Capricórnio – Carta Exu Caveira

Aceite seu papel nos meios em que transita e tome atitudes sábias e honestas sempre. Não deixe a arrogância e a teimosia atrapalharem seu caminho, pois o egoísmo e a superficialidade só o farão perder.

Aquário – Carta Exu Gira Mundo

O carma age em sua vida e é preciso escolher agora os caminhos da evolução para superar os traumas e buscar o renascimento. Cuide do psicológico e evite permanecer em situações superficiais que não alimentam nada verdadeiro.

Peixes – Carta Exu Capa Preta

Os esforços são recompensados quando se anda no caminho certo e toma boas atitudes. Seja responsável com as finanças e proteja sua energia para não cair em superficialidades que só o fazem perder o foco.