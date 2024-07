Sapato Slingback: Transforme seu look de inverno com elegância

À medida que o inverno se aproxima, começamos a trocar nossas roupas de verão por peças mais quentes. Neste contexto, os slingbacks se destacam como uma tendência que promete trazer elegância e estilo para os dias mais frios. Estes sapatos, que conquistaram desde as lojas de departamento até as celebridades, podem ser usados de várias maneiras durante o inverno. A seguir estão algumas inspirações para incorporar os slingbacks em seus looks invernais, confira!

Looks elegantes e versáteis

Calças acetinadas e tricôs de gola alta

Combine os slingbacks com calças acetinadas e tricôs de gola alta em tons terrosos. Adicione uma estampa de oncinha para um toque extra de estilo.

Jeans reto e casaco sobretudo

Para um look de trabalho, os slingbacks ficam perfeitos com um jeans reto e um casaco sobretudo, garantindo elegância e conforto.

Vestidos de manga longa

Em eventos formais, os vestidos de manga longa combinados com slingbacks são uma ótima escolha. Se estiver muito frio, adicione meias-calças e uma estola.

Inovações e tendências

Camadas e meias sobrepostas

Brincar com camadas é uma tendência atual. Use meias sobrepostas para manter o calor e adicionar um toque moderno ao visual.



Jeans básico e casacos leves

Em climas menos rigorosos, opte por um jeans básico e um casaco mais leve, mantendo o visual elegante sem passar calor.



Jaquetas de couro

Substitua o casaco formal por uma jaqueta de couro e adicione meias para um look mais descolado.



Calças de alfaiataria e suéteres

Combine slingbacks com calças de alfaiataria e suéteres, adicionando uma camisa social por baixo para um visual estiloso e aquecido.