Os 5 homens do zodíaco que têm dificuldade em parar de falar com suas ex-parceiras

Estes homens têm dificuldade em deixar para trás relacionamentos passados, seja por sentimentos ou manipulação, então encontrarão maneiras de manter contato para alcançar seu objetivo: chamar a atenção. Assim são os nascidos em Touro, Libra, Peixes, Virgem e Sagitário.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Os nomes nascidos neste mês costumam ser bastante comprometidos, especialmente quando estabelecem um relacionamento amoroso, o que faz com que durem anos com suas parceiras, sendo esta uma das razões pelas quais, geralmente, continuam em contato com suas ex-parceiras, tudo em segredo de seus relacionamentos atuais. Eles se agarram às lembranças, mesmo que não sintam mais o mesmo.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Estes rapazes não param de conversar com as garotas do seu passado porque sempre têm algo que sentem falta e, no fundo, sabem que seus erros os levaram a estar fora de suas vidas, embora tenham reconstruído a deles. Eles não hesitam em compartilhar uma mensagem com elas, então é muito provável que as tenham em sua lista de contatos com outro nome ou, simplesmente, como sabem de cor o número delas, preferem fazer contato direto.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Os nascidos em Libra são muito discretos, por isso costumam usar as redes sociais para espiar as contas de seus relacionamentos amorosos anteriores. Se precisarem criar um 'Finsta', não hesitarão em fazê-lo, mas não conseguem cortar o que um dia os uniu. Eles desejam saber o quão feliz e bem estão sem ele ao seu lado e assim medir se há alguma possibilidade de retorno.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Ao contrário dos outros signos, os homens que nasceram sob esta constelação buscam saber sobre suas ex-parceiras com o objetivo de se comparar para ver quem está melhor, quem está se saindo melhor, porque precisam se reafirmar que tomaram a decisão certa de deixar tudo para trás, e se para isso precisam ‘stalkeá-las’, eles farão, é por isso que quando são descobertos não sabem o que dizer para não serem ainda mais expostos.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Às vezes, o que eles querem é manipular os ex-parceiros para obter algo em troca, não importando quanto tempo tenha passado. Eles bisbilhotam em suas vidas e estabelecem uma espécie de assédio. Se houver bens materiais adquiridos entre eles, não hesitarão em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ficar com a totalidade ou metade disso.