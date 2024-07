O poderoso ritual com uma fruta para realizar um grande desejo

(Imagem de jcomp no Freepik - Ilustração)

A semente do abacate, também conhecida como caroço, é reconhecida por suas inúmeras propriedades benéficas à saúde. Contém alta concentração de aminoácidos, fibras solúveis e compostos fenólicos, que contribuem para a saúde cardiovascular, regulação do metabolismo e fortalecimento do sistema imunológico.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, além disso, são atribuídas qualidades energéticas, sendo valorizada pelo seu alto nível de energia Qi.

Quanto aos rituais, a semente do abacate pode fazer parte de práticas simbólicas como o ritual do Prato da Abundância, que busca atrair prosperidade e bem-estar.

Este ritual utiliza a semente como um dos elementos naturais que simbolizam o crescimento e o potencial, refletindo a intenção de quem a pratica de cultivar a abundância em suas vidas.

Para colocar em prática esse ritual, você vai cortar o abacate em dois, tirar o caroço e toda a polpa que gruda nele.

Na semente, escreva com uma caneta ou algo cortante seu nome completo, data de nascimento e quaisquer desejos que você tenha em mente. E deixe o desejo se tornar realidade.

Guarde esta semente em local privado. Se você tem uma crença específica, pode fazer uma oração depois que ela se tornar realidade e agradecer ao universo por realizar seu desejo. Não se esqueça de enterrá-lo, isso é fundamental para encerrar este ritual.

ANÚNCIO

Sem dúvida, este tipo de prática requer uma componente muito importante que tem a ver com a esperança e a confiança que se tem nos rituais.

Ainda de acordo com as informações, é essencial que sua energia esteja em sintonia com o que você busca alcançar.

Com informações do site Minuto Neuquen