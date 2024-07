Esqueça as calças jeans! Calças ‘capri’ serão tendência

As calças capri ressurgem em 2024 para consolidar seu lugar no mundo da moda, prometendo um dos estilos modernos mais desejados pelas mulheres que, sem dúvida, dão um toque autêntico ao seu visual.

Este tipo de peça de vestuário é considerada pelos especialistas em moda como a grande vencedora das tendências de verão, no entanto, seu estilo se estendeu para realçar os outfits das mulheres, sendo os grandes favoritos de celebridades como Audrey Hepburn, e os mesmos que vimos nos looks de nossas celebridades dos anos 2000 como Paris Hilton ou Lindsay Lohan.

Embora seja um tipo de roupa que pode ser tão amada quanto odiada, existe uma combinação infalível que torna as calças capri uma das peças que você deveria ter em seu guarda-roupa este ano e dar uma chance, talvez você se surpreenda e ela se torne a favorita do seu armário.

Calça capri com sapatos mule Pinterest (Pinterest)

O que são calças capri?

As calças capri se caracterizam pelo seu corte ligeiramente abaixo do joelho e pela cintura alta, sim, como os famosos 'pescadores' que permitem estilizar a figura e alongá-la se o que procura é parecer mais alta.

Este tipo de peça é uma alternativa perfeita para aqueles que procuram não apenas dar um toque autêntico aos seus looks, mas também é uma excelente opção para um visual fresco sem a necessidade de escolher peças muito reveladoras ou até mesmo desconfortáveis para certas tarefas, como shorts ou saias curtas, então, eles dão exatamente o mesmo efeito sem a necessidade de se livrar das calças.

Então, se você gosta de mostrar um pouco de perna, mas não muito, e valoriza o conforto, então o uso de calças capri é para você e não deve perder uma das roupas mais chiques deste 2024, além de ser favorável e até elegante com os elementos certos.

Calça capri com sapatos mule Pinterest (Pinterest)

Como usar calças capri com mules?

As calças capri podem ser encontradas em diferentes texturas, podendo variar do jeans ao linho, e dependerá da ocasião em que deseja usá-las para que se tornem uma das peças mais versáteis do seu guarda-roupa, assim como as calças jeans.

Desta vez, os especialistas em moda recomendam este tipo de peça com mules, pois fará com que pareças elegante e mostre uma figura alongada que te ajudará a parecer uma deusa onde quer que vá.

Os mules são um calçado muito confortável que se caracteriza por ser o ponto médio entre sandálias e tamancos, o que significa que é um tipo de sapato ‘de enfiar o pé’ que pode ser encontrado com salto ou sem ele.

Em conjunto com os capris, resulta em um visual perfeito para uma ocasião casual e que pode ser usado no dia a dia, permitindo que você exiba um visual para sair às ruas que te fará parecer arrumada sem muito esforço. Combine-os com camisas, blazers, tops pequenos ou blusas românticas para obter um visual de diva digno de estrelas como Kendall Jenner, que os usou com orgulho.