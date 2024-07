A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta O Sol

A vida pode ter movimentos importantes e positivos, inclusive relacionados a uma viagem. Abra a sua mente e saiba aproveitar as novas conexões em sua vida com segurança em si mesmo.

Capricórnio – Carta O Louco

Tenha mais consciência da verdade em sua vida. Cuidado com depositar toda sua energia em conexões que na verdade são superficiais. Não é hora de perder seu tempo por satisfações momentâneas e que só causam ilusão em sua vida.

Aquário – Carta A Lua

A chance de ceder a caprichos e desejos repentinos é mais alta, mas tudo tem suas consequências. Tenha cuidado para não perseguir fantasias e acabar entrando em maus caminhos.

Peixes – Carta O Diabo

Momento em que as opiniões são diferentes e podem causar debates. Use sua paciência e talento para poder ganhar reconhecimento e atenção ao resolver essa questão.