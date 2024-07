Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries – Carta A Estrela

Período de decisões cruciais em sua vida pessoal, é o momento ideal para você se livrar do que não contribui para você.

Touro - Carta A Roda da Fortuna

Uma mensagem de sucesso e abundância, é hora de você valorizar suas conquistas e confiar no seu potencial no ambiente de trabalho.

Gêmeos – Carta A Temperança

Hora de ter calma e paciência, não tente resolver tudo gritando, lembre-se que você está em um processo de aprendizagem, então é melhor focar naquilo que o faz feliz.

ANÚNCIO

Câncer - Carta Ás de Ouros

Momento de riqueza e prosperidade, aceite que o sucesso e o triunfo estão ao seu alcance.

Leão - Carta O Diabo

Alerta sobre inimigos ocultos, mesmo entre seus entes queridos, por isso você deve ser cauteloso em suas conversas profissionais e manter a calma antes de abrir a boca.

Virgem - Carta O Diabo

É hora de ter cautela com as pessoas ao seu redor, não se deixar levar por fofocas ou amizades ruins.

Libra - Carta O Mago

Chega uma maré de sorte, esta semana peça o que deseja e confie que vai conseguir.

Escorpião – Carta O Mundo

Não tenha medo dos desafios e das mudanças, é hora de deixar as inseguranças e abraçar a sua essência autêntica.

Sagitário – Carta O Carro

Incentivo para recuperar o tempo perdido, você recupera o contato com aquela pessoa especial que o fez se sentir realizado.

Capricórnio – Carta O Julgamento

Hora de amadurecer e colocar os pés no chão, deixando para trás o que não serve e lembrar que seu espírito otimista é sua maior força.

Aquário – Carta O Louco

Hora de deixar os maus hábitos para trás e focar na construção do futuro que deseja.

Peixes – Carta O Louco

Hora de lidar com uma energia que significa mudanças, liberdade e aventura em suas vidas.