Este é o ritual que você deve realizar para afastar as más energias ao mudar de casa

Se você já se mudou, provavelmente lembra que a primeira noite pode ser uma das mais difíceis. Às vezes, parece estranho estar dormindo em um lugar novo, mas pode ser que haja algo energeticamente errado.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, se está prestes a se mudar para uma nova casa, é essencial aprender algumas técnicas de limpeza energética para facilitar a transição.

Os espaços podem reter energias dos antigos moradores ou inquilinos, e podem até atrair energias negativas se estiverem vazios por muito tempo.

Por isso, é recomendável utilizar um ritual simples para iniciar a limpeza da casa ao se mudar, garantindo noites mais tranquilas.

Como informado, um ritual eficaz envolve defumar com incenso e ervas de sua escolha, em um pote. É ncessário percorrer cada cômodo da casa, permitindo que a fumaça renove as energias. Visualize claramente o que deseja para o seu espaço e aproprie-se dele com intenção.

Defumar é ineficaz sem intenções claras. Ao caminhar pela casa com a fumaça, peça que as energias negativas se dissipem, deixando apenas momentos felizes.

Ainda de acordo com as informações, a confiança e a determinação que você demonstrar serão fundamentais para o sucesso do ritual.

