As 3 formas mais eficazes de eliminar o mofo branco das plantas

Se você é daquelas que adoram plantas e tem uma grande variedade em casa, com certeza em alguma ocasião teve que lutar contra o mofo branco que cobre parte da terra e, em outros casos, até pode invadir as folhas e o caule. Sem dúvida, esse aspecto esbranquiçado não é sinal de algo bom, por isso é necessário procurar tanto as causas quanto a forma de erradicá-lo para que não volte a aparecer.

De acordo com o portal especializado, O clube das plantas, isso se deve à presença do fungo “Sclerotinia ou mofo branco é uma doença que afeta plantas e cultivos, especialmente durante o inverno e a primavera. Pertence à família dos necrotróficos, um tipo de fungo que primeiro age como parasita absorvendo os nutrientes da planta até matá-la e, não satisfeito com isso, uma vez morta, como também é um fungo saprófita (alimentam-se de matéria orgânica morta de origem vegetal)”.

Não importa se a planta está em um espaço fechado ou ao ar livre, pois uma das razões pelas quais ela aparece é a presença de um fungo que surge em altas temperaturas e umidade. Se não for tratado a tempo, quando parece uma espécie de penugem, este fungo se concentra mais e se espalha tanto no solo quanto no resto da planta.

O oídio, também conhecido como míldio, prospera em ambientes úmidos e quentes, especialmente quando há pouca ventilação e as plantas não recebem luz solar suficiente. Outro fator que contribui para sua aparência é o excesso de nitrogênio, que muitas vezes está presente nos fertilizantes.

Sintomas e como evitar que apareça

"O primeiro sintoma aparece em folhas e caules. Se deteta caules murchos ou manchas marrons em folhas, pétalas ou botões, é provável que a sua planta esteja infectada. Outro indicador claro para reconhecer o mofo branco é a presença de massas algodonosas nos caules ou no substrato próximo e a presença de esclerócios nas plantas e dentro dos caules das plantas", detalharam em El club de las plantas.

O primeiro passo para evitar sua aparição é melhorar a circulação de ar, garantindo que as plantas estejam bem espaçadas e haja uma boa ventilação. Também é importante regar adequadamente, evitando molhar as folhas e preferindo regar cedo para que elas tenham tempo de secar. Certifique-se de que as plantas recebam luz solar direta suficiente.

Como remover o mofo branco sem danificar a planta

É vital que a planta seja colocada em quarentena, pois os esporos do fungo podem se deslocar grandes distâncias e colonizar o restante. Em seguida, é necessário aplicar um fungicida, que você pode comprar no mercado ou preparar em casa. Existem três formas eficazes que podem te ajudar:

1. Leite: misture 1 parte de leite em 3 partes de água. Despeje a solução em um borrifador e pulverize generosamente.

2. Bicarbonato de sódio: Como os fungos têm facilidade em viver em um ambiente ácido, como o bicarbonato de sódio tem um pH natural em torno de 8, ou seja, um pH alcalino, age como veneno para os fungos. Misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio com uma colher de chá de sabão neutro natural em um litro de água.

3. Bicarbonato de Potássio: Misture uma colher de chá de bicarbonato de potássio com uma colher de chá de sabão neutro natural e um litro de água. Você também pode usar óleo de Neem, alho, vinagre ou canela.