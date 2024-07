Camisa acetinada e jeans para um visual confortável e moderno

As camisas se posicionaram como as favoritas nos looks das mulheres elegantes, esta é a razão pela qual estilos como o old money as tornaram protagonistas, combinando saias plissadas, coletes e outfits que proporcionam essa sofisticação que se tornou o ingrediente principal dos looks deste 2024.

Muito se falou sobre as camisas brancas que são e continuarão a ser um dos básicos do guarda-roupa, possuindo aquela versatilidade única, característica dos jeans ou dos tênis brancos. Elas combinam com tudo. No entanto, para a temporada de verão, os especialistas recomendam um novo tipo de roupa com um leve toque que fará seus looks se destacarem.

Jeans com camisas acetinadas

A camisa de cetim será tendência em 2024

Os meios especializados em moda estão prevendo a tendência das camisas de cetim, então chegou a hora de deixar de lado qualquer textura e apostar nesta peça que só grita elegância onde quer que você vá.

O cetim tem origem na Antiga China, especificamente na cidade de Tsia Toung, cujo nome vem da palavra Zaiton e é um tipo de tecido produzido a partir da seda, essa é a razão de seu acabamento brilhante, que é justamente a característica especial que torna as peças desse tipo as mais elegantes e sofisticadas do mundo da moda.

Se procura um visual autêntico que te faça parecer diferente e moderna, então dá uma chance às camisas de cetim, aquelas às quais várias celebridades já aderiram e mostraram que são uma das peças mais chiques de qualquer guarda-roupa.

Jeans com camisas acetinadas

Como usar camisa de cetim com jeans?

A camisa de cetim é sinônimo de sofisticação, glamour e autenticidade, por isso é uma peça que você deve incluir pelo menos uma vez no seu visual para parecer uma verdadeira especialista em moda.

Se o que você procura é um look elegante, mas confortável, então combine-o com calças jeans, afinal, há alguma peça que resista ao jeans? O melhor de tudo é que você terá como resultado um visual que pode ir desde o formal para o escritório, até um conjunto casual para o dia a dia.

A camisa de cetim com jeans é a combinação perfeita para um visual elegante sem muito esforço, então você não terá que se preocupar em combiná-los, pois, por si só, eles se destacam como nenhum outro, o brilho do cetim e a textura do jeans resultam em um visual chique em poucos minutos.

A chave está no calçado, o ideal é usar stilettos ou sandálias de salto alto, pois eles proporcionam um ar sofisticado e formal que é perfeito para o escritório ou um evento e farão você parecer bem arrumada. Por outro lado, se você quiser algo confortável, um par de tênis brancos nunca é uma má ideia. Por fim, adicione alguns acessórios, como óculos de sol indispensáveis e bolsas pequenas.