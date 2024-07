Olheiras muito escuras após os 40 anos: assim se resolve com poucos produtos de maquiagem

As olheiras tornam-se mais frequentes e até mais escuras com o passar do tempo, portanto, se você chegou aos 40 anos, apresentamos soluções práticas para resolver esse problema com produtos de maquiagem.

Obviamente, é sempre bom fazer correções internas para obter resultados melhores e mais duradouros, como dormir 7 horas por dia, evitar exposição ao sol sem protetor solar facial, reduzir o sódio da dieta, não consumir muito álcool e cuidar bem da pele, entre outros.

A maquiagem é uma aliada para esconder as olheiras, mas não é a única estratégia que devemos usar | Freepik (Foto: Freepik)

"As olheiras tornam-se mais frequentes à medida que envelhecemos, pois a pele fica mais fina, perde seu tecido adiposo e, com isso, sua elasticidade e suavidade. A pele fina ao redor dos olhos torna os vasos sanguíneos sob a pele mais visíveis e, consequentemente, a área parece mais escura", explicam no portal especializado da Nivea.

Como melhorar as olheiras muito escuras após os 40 anos?

Bem, os maquiadores recomendam várias dicas que se tornam indispensáveis ​​nessa idade para cobrir olheiras muito escuras aos 40 anos ou mais, começando por um bom creme para os olhos que seja hidratante e ajude a disfarçar as linhas de expressão.

Aplica-se na altura do osso inferior e com o dedo anelar, pois é o dedo que tem menos força, dando pequenos toques para distribuir o produto, o que também drena a área e a refresca após dias exaustivos.

Para as olheiras também é necessário usar o skincare corretamente | Freepik (Freepik)

Depois é hora de neutralizar com um corretor de olheiras de cor avermelhada ou rosada, o que ajudará a que não pareçam tão roxas. Também é esfumado dando batidinhas com uma esponja úmida.

Por último, seja antes ou depois da base, aplique corretivo para iluminar ligeiramente mais claro em 3 pequenos pontos de produto na área das olheiras. Outros 2 pontos, um de cada lado do nariz, na altura das maçãs do rosto e alguns pontos na parte inferior dos lábios, afirmam da Telva, para refrescar o rosto e gerar harmonia visual.