Herpes zoster afeta 99% dos idosos: tudo o que você precisa saber e como prevenir

Pessoas com mais de 50 anos podem ter um sistema imunológico que diminui naturalmente e estão em risco de sofrer doenças graves. Entre elas está contrair herpes zoster, que pode afetar 99% dos adultos.

ANÚNCIO

O herpes zóster também está associado a um custo significativo para as pessoas que vivem com a doença, já que 57% relataram faltas no trabalho por uma média de 9 dias.

Gloria Huerta, gerente médica de Vacinas na GSK, afirmou que se estima que 99% dos adultos com 50 anos ou mais já têm o vírus que causa o herpes zóster em seus corpos. Uma variedade de fatores pode aumentar o risco de contrair a doença, principalmente a idade avançada, mas também a imunodeficiência ou imunossupressão, bem como outras condições crônicas como DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), diabetes mellitus e asma.

“As discussões ou brigas costumam gerar estresse e liberar hormônios no corpo que alteram o ritmo cardíaco e causam estragos no sistema imunológico ao enfraquecer, aumentando as chances de contrair infecções ou outras doenças”, disse em entrevista ao Metro.

Ele explicou que um sistema imunológico enfraquecido em pessoas com mais de 50 anos é uma das principais causas para a reação do vírus da herpes zóster, causando herpes zóster, uma doença muito dolorosa também conhecida como cobreiro. Esta se manifesta com vesículas ou bolhas características no corpo e no rosto, que ardem e causam dor intensa.

Herpes zoster tem uma duração de 2 a 4 semanas. (Foto: Especial)

O que é herpes zoster?

O herpes zoster, também conhecido como cobreiro, é uma doença causada pela reativação do vírus da varicela-zóster (VVZ). Este vírus não é o responsável pelo herpes labial ou genital, mas sim pela varicela. Uma vez que a pessoa tenha tido varicela, o vírus permanece inativo no tecido nervoso e pode permanecer assim por anos, até mesmo por toda a vida. Uma das manifestações do herpes zoster é a presença de uma erupção cutânea ou bolhas dolorosas na pele, que geralmente aparecem em um lado do corpo ou do rosto.

Herpes zoster pode apresentar-se em qualquer pessoa que tenha tido varicela

que tenha Aproximadamente 99% das pessoas nascidas antes de 1980 tiveram catapora , mesmo que não se lembrem ou tenha passado despercebida.

, mesmo que não se lembrem ou tenha passado despercebida. O aumento da idade está relacionado a uma diminuição normal e gradual do sistema de defesa, e é a principal causa desta doença.

e é a principal causa desta doença. Pessoas com 50 anos ou mais apresentam herpes zoster com maior frequência.

Sinais e sintomas do herpes zoster

Geralmente, começa com dor, ardor ou formigamento de um lado das costas ou do peito; seguido por vermelhidão e/ou pequenas bolhas na pele. Essas bolhas podem estourar e, ao secar, formar crostas que caem em 2 a 3 semanas, podendo deixar cicatrizes prolongadas.

ANÚNCIO

Pode ser acompanhado por febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas articulações, fraqueza muscular e inflamação dos linfonodos.

Também pode afetar o rosto, os olhos e os ouvidos. Se afetar um nervo do rosto, pode manifestar-se como dificuldade em mover os músculos dos olhos ou lábios, queda da pálpebra, problemas ou perda de visão; até mesmo diminuição da audição e do paladar.

Bolhas herpes zoster

Formas de contágio

O herpes-zóster não é contagioso de pessoa para pessoa, uma vez que para desenvolvê-lo é necessário ter tido varicela. Uma pessoa com herpes-zóster pode transmitir o vírus varicela-zóster para qualquer pessoa que não tenha tido varicela ou que não esteja vacinada contra a varicela.

Geralmente, a transmissão do vírus ocorre por contato direto com as bolhas do vírus. Após o contato, pessoas vulneráveis podem desenvolver catapora, mas não herpes zoster. Para proteger as pessoas que convivem com um caso desse vírus, é recomendável:

Manter as bolhas ou lesões na pele cobertas

Evitar coçar ou tocar as bolhas.

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão

Esta condição geralmente tem uma duração de 2 a 4 semanas e pode causar complicações sérias e duradouras, como a neuralgia pós-herpética (dor intensa que pode durar meses), que, de acordo com escalas de dor, em alguns casos é descrita como mais intensa do que a dor do parto.

"O herpes zoster pode ter um impacto significativo na qualidade de vida, causando depressão, ansiedade, insônia e perda de peso. Em alguns casos, até mesmo podem causar complicações graves envolvendo o olho, os pulmões, a audição, inflamação ou até mesmo a morte", mencionou Huerta.

A vacina contra a herpes zoster tem uma eficácia de 87,7% (Foto: Especial)

Prevenção do herpes zoster

A forma mais eficaz de prevenção do herpes zoster é através da vacinação, que pode fornecer pelo menos uma década de proteção contra este vírus após a vacinação inicial.

Gloria Huerta, gerente médica da Vacinas na GSK, de acordo com o estudo ‘Zoster-049′, revelou dados de uma eficácia da vacina de 87,7% em adultos com 50 anos ou mais. No grupo etário de 70 anos ou mais, a eficácia relatada no estudo foi de 73,1%.

"A coisa mais importante é que todas as pessoas com 50 anos ou mais, assim como adultos de 18 anos ou mais com sistema imunológico enfraquecido, já têm uma das ferramentas mais eficazes para prevenir a doença: a vacinação", concluiu a gerente médica.

Huerta faz um apelo para que as pessoas em risco consultem seu médico sobre as alternativas de prevenção do herpes zóster, bem como para obter mais detalhes sobre as causas, sintomas e consequências do herpes zóster.