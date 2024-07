Estudo revela endereços mais caros para morar em São Paulo

Um estudo recente realizado pela startup imobiliária Loft revelou as ruas com os imóveis mais caros de São Paulo. O levantamento analisou 54 mil apartamentos comercializados entre abril de 2023 e abril de 2024, utilizando dados oficiais da Prefeitura de São Paulo. Os resultados mostram que os endereços mais valorizados estão principalmente na zona sul da cidade.

Principais ruas e seus valores

A rua Seridó, localizada no Jardim Europa, encabeça a lista com apartamentos que têm um preço médio de quase R$ 20 milhões. Em seguida, aparecem a avenida Magalhães De Castro no Morumbi, a rua Frederic Chopin também no Jardim Europa e a praça Pereira Coutinho na Vila Nova Conceição. Esses quatro endereços destacam-se como os locais com os imóveis mais caros vendidos no período analisado.

A exceção na concentração de imóveis de alto valor na zona sul é a rua Professor João de Oliveira Torres, na Vila Formosa (Jardim Anália Franco), zona leste da cidade. Ali, o preço médio dos apartamentos é de R$ 6,8 milhões, sendo o 20º endereço mais caro da capital.

Análise de tamanho e preço

Entre as dez ruas com os preços mais altos, o valor médio dos imóveis é de R$ 10 milhões, com áreas privativas superiores a 300 m². A praça Pereira Coutinho, a rua Frederic Chopin e a avenida Magalhães De Castro se destacam pelo tamanho médio dos apartamentos, que varia entre 853 m² e 911 m².

Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, a localização é um fator crucial na valorização dos imóveis. Regiões como Jardim Europa e Vila Nova Conceição, que combinam proximidade a polos financeiros e ruas arborizadas e tranquilas, atraem grande demanda. A avenida Magalhães De Castro, com seu complexo Cidade Jardim, que integra estrutura comercial, residencial e de serviços, segue essa mesma tendência.

Dados da pesquisa

Os imóveis nas dez ruas mais caras de São Paulo apresentam áreas médias significativas, com destaque para os seguintes endereços:

Rua Seridó (Jardim Europa): Preço médio de R$ 19.842.966 e área média de 819 m².

Preço médio de R$ 19.842.966 e área média de 819 m². Avenida Magalhães De Castro (Morumbi): Preço médio de R$ 19.263.071 e área média de 853 m².

Preço médio de R$ 19.263.071 e área média de 853 m². Rua Frederic Chopin (Jardim Europa): Preço médio de R$ 18.367.398 e área média de 859 m².

Preço médio de R$ 18.367.398 e área média de 859 m². Praça Pereira Coutinho (Vila Nova Conceição): Preço médio de R$ 18.250.000 e área média de 911 m².

Este levantamento ilustra como a localização e a infraestrutura disponível nas redondezas influenciam diretamente o valor dos imóveis na capital paulista.

Fonte: Revista Casa e Jardim