A miséria (falta de abundância) e o seu chakra raiz

Embora eu tenha mencionado em artigos anteriores que todas as pessoas são energia e tudo ao nosso redor é energia. Agora, nem toda energia que manejamos é sempre positiva ou está em níveis de alta vibração, como, por exemplo, o amor, a alegria, a felicidade. Muitas vezes, sua energia começa a vibrar em emoções de baixa frequência, como tristeza, ressentimento, ódio, carência, etc., e essas emoções são as que vão afetando todos os seus chakras.

Maricruz Ramírez Nueva Mujer

Os chakras são pontos energéticos muito importantes que desempenham funções específicas em termos de energia em nosso corpo e na manifestação do que gerenciamos e atraímos em nossas vidas. Desta vez, vou me concentrar na Porta do Templo da nossa abundância, o chakra raiz que rege essas poderosas palavras Sexo, Poder e Dinheiro…

Estes três poderosos significados têm a ver com o nosso chakra raiz, sexo, que se refere à sexualidade sagrada e seu poder de elevar a energia kundalini, de manifestar e materializar coisas como: sonhos, ideias, projetos e muito mais. Poder se refere à força pessoal das pessoas, o que você é capaz de realizar e fazer para alcançar esses ideais e planos que tem na vida, e o dinheiro se refere à abundância e riqueza que você pode manifestar, atrair e ter em sua vida. Embora este chakra seja o principal, o que abre o caminho para toda a nossa vida, a porta do templo para tudo o que somos de grandioso como seres humanos, mas o que acontece quando temos informações em nosso cérebro sobre CARÊNCIA, POBREZA E LIMITAÇÃO?

chakra muladhara

As crenças são informações que adquirimos ao longo de nossa vida, para ser mais precisos, desde o momento da gestação já temos certas informações sobre algumas coisas. As crenças podem ser criadas gestacionalmente, ou seja, informações diretas recebidas pela mãe. Transgeracionalmente, o que significa que é uma crença de gerações passadas, linhagens femininas ou masculinas, por exemplo; ouvimos a bisavó dizer "a vida é cara", "o dinheiro é ruim", "as pessoas que têm dinheiro devem ter feito algo ruim", frases e palavras contra a energia do dinheiro e essas mesmas palavras ou frases ouvimos repetir pela avó, mãe e até você mesma as repete da mesma forma, entonação e convicção com que elas dizem, como um gravador.

As crenças negativas sobre o dinheiro também vêm da religião, fomos ensinados desde muito pequenos que "os ricos não entram no reino dos céus", "quanto mais pobre você for, melhor e mais perto de Deus estará", "você deve ser humilde para chegar ao céu", a humildade é uma emoção que se leva no coração para combater o ego tóxico. E agora eu te faço uma pergunta. Você realmente acha que Deus ficaria feliz te vendo pobre e passando necessidades? Eu, não acredito, Deus Pai e Mãe nos deu vida a cada um de nós com o Amor mais puro e poderoso com um único motivo, o de vir a esta terra e ser Felizes, essa é a verdadeira e única missão com a qual Ele nos enviou. E para isso devemos curar, transformar, modificar e ressignificar essas crenças negativas.

foto_0000000120160713093612_2.jpg (Monika Wisniewska Amaviael/Monika Wisniewska - Fotolia)

Como pode ver, as crenças sobre abundância e dinheiro podem vir de qualquer lugar, inclusive a sociedade transmite uma energia muito negativa em relação ao dinheiro, vivendo se queixando de que tudo está caro, dos impostos. Você encontra uma vizinha ou conhecida e elas tocam no ponto de “O dinheiro não é suficiente, tudo está caro neste país, etc.” e, de repente, você se vê envolvido na dinâmica, no drama coletivo e na mentalidade binária.

Todas essas crenças ou padrões de informação afetam o seu chakra base, quebrando a energia em direção ao dinheiro e por isso VOCÊ NÃO TEM DINHEIRO e não flui nessa vibração de abundância. Sua energia em relação ao dinheiro é como um relacionamento amoroso, se você cuida dele, presta atenção, dá amor, recebe com amor, seu relacionamento se fortalece cada vez mais, mas se você o negligencia, fala mal dele, não o quer e só diz coisas negativas, o relacionamento acaba. É o mesmo com sua relação com o dinheiro e a abundância.

Crenças ou padrões de informação afetam o seu chakra base Istockphoto

Analise muito bem o que pensa sobre o dinheiro e de onde vem essa informação que tem a respeito, é muito importante que cure e transforme a energia do seu chakra base, se dê tempo e espaço para fazer terapia e alinhar essa energia de abundância e prosperidade, só depende de você e de quanta prioridade dá ao teu crescimento pessoal.

Pratique a GRATIDÃO sempre, agradeça por tudo na vida, o universo entende a gratidão e lhe envia mais bênçãos, se você paga algo, agradeça; se recebe um pagamento, agradeça. As palavras têm poder e manifestam tudo o que você deseja em sua vida.

Obrigado, obrigado, obrigado por ler este artigo. Espero que seja útil e ajude você a transformar. Com amor, Maricruz Ramírez, Coach e Terapeuta.