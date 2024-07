Não é animal print! Esta é a estampa que favorece a todas: é sofisticada e rejuvenesce

A estampa animal tem sido uma das estampas mais usadas pelas mulheres há décadas e estilos como o ‘mob wife’ que têm dominado as tendências, só o colocaram como um dos favoritos do ano, mas se estiver decidida a mudar seu estilo, existe um tipo de estampa que fará com que sua figura se destaque e você pareça estilizada.

Os estilistas especialistas sugerem que por um momento nos esqueçamos da famosa estampa animal e exploremos novas formas que, sem dúvida, são igualmente favorecedoras e permitem adicionar um toque fresco e moderno ao seu outfit, além disso, o que estamos prestes a mostrar brilha por ser favorecedor para todas as mulheres, independentemente da idade, por isso, se você é uma seguidora fiel das regras de Carolina Herrera, deixe-me dizer que é possível que a faça se sentir orgulhosa.

Se a primavera tem como seu principal estandarte as estampas florais, o verão não se limita apenas a um visual de bolinhas ou listras marinhas, existe um que fica bem em todas e que ganha certa popularidade nas temporadas de calor e, sem dúvida, as amantes da moda o revivem durante esses meses.

Estampas que estilizam sua figura Pinterest (Pinterest)

O que é a estampa selvagem ou 'veranil'?

Não se trata apenas de animal print, e se os looks com estampas de leopardo já estão te parecendo entediantes, dê as boas-vindas à estampa ‘veranil’ ou selvagem, que te ajudará a parecer uma verdadeira expert em moda e, além disso, é favorável para todos os tipos de corpos e idades.

Talvez não seja necessário fazer muitas apresentações, pois trata-se nada mais, nada menos do que aquele que Jennifer Lopez transformou em um ícone, quando usou um deslumbrante vestido Versace que teria inspirado a criação do Google Fotos.

Trata-se de um visual composto por diversas peças que incluem motivos selvagens, com cores verdes ou terrosas, a partir de estampas com formas de plantas que costumam ser em versão 'maxi'.

Estampa selvagem Pinterest (Pinterest)

Como usar estampa de selva de forma elegante?

Se também gostaria de incluir em seus looks a estampa que transformou a ‘Diva do Bronx’ em um ícone, aqui estão algumas dicas que podem ser úteis e farão com que você pareça perfeita.

No total, este tipo de estampado se destaca, seja em camisas e calças fluidas às quais você pode adicionar sandálias de salto que permitem que seu visual brilhe onde quer que você vá.

Se o seu estilo for algo mais discreto, experimente adicioná-lo apenas a uma peça de roupa, como calças. Além de favorecedor, é perfeito para ser usado na praia ou em climas muito quentes. Por outro lado, usá-lo em camisas ou tops dá um toque chique ao seu visual casual que você não vai querer perder, pois permite que seu look se destaque sem a necessidade de optar por muitos elementos e também é uma ótima opção para uma saída ou até mesmo para o trabalho.

Em vestidos também fica maravilhosa e sem dúvida, te dá o look mais elegante de todos, seja em vestidos com corte solto que você combine com cintos ou em peças curtas que são perfeitas para uma noite com amigos.