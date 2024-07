‘Italian bob’, o corte de cabelo ideal para rostos ovais e que dá muita elegância

Se você duvida que o uso de cabelos longos está mais enraizado no tema da feminilidade, no entanto, usá-lo curto agora está mais do que nunca na tendência de mostrar que também é possível ser feminina, sexy, elegante e sofisticada com um cabelo acima dos ombros, e aqui é onde entra o ‘italian bob’, um corte de cabelo divino que está ditando a moda neste verão.

ANÚNCIO

De acordo com a revista Vogue, este estilo surgiu na década de 1960 na Itália, quando grandes estrelas como Mônica Vitti, Sophia Loren, Virna Lisi e Claudia Cardinale o adotaram na época. Agora, 64 anos depois, ainda está em alta, ao ponto de celebridades como Hailey Bieber ou Kim Kardashian recorrerem a ele para obter um visual muito refinado.

"A característica mais distintiva em relação ao bob convencional ou clássico é a combinação de volume e movimento, juntamente com seu comprimento característico, que juntos conseguem um efeito rejuvenescedor no rosto", observaram os especialistas em cabelos curtos do salão de beleza capilar Salón YÖY, localizado em Madrid, Espanha.

Enquanto isso, para a Elle, os especialistas indicaram: “trata-se de um corte de cabelo na altura da mandíbula, reto, mas com mais volume e movimento; o que se traduz em um efeito realmente rejuvenescedor. Como é que se consegue isso? Com microcamadas internas e invisíveis”.

Para quem o corte bob italiano é adequado?

Por ser um corte que adiciona muito volume e é em linha reta, é uma excelente opção para mulheres com cabelos finos ou quebradiços. Uma de suas vantagens, e também onde reside sua versatilidade, é que mulheres de qualquer idade e tipo de rosto podem usá-lo, embora as mulheres com rosto ovalado se beneficiem mais, pois é considerado o mais equilibrado, então quase qualquer penteado fica bem nele.

O bob italiano destaca as maçãs do rosto e a estrutura óssea de um rosto ovalado, criando um visual harmonioso e elegante. Em um rosto redondo, pode adicionar definição e estrutura, ajudando a alongar visualmente o rosto. Os especialistas recomendam adicionar um pouco de volume na parte superior e manter as camadas frontais mais longas.

Para as mulheres com rosto quadrado, as camadas do corte podem suavizar as linhas angulares do rosto quadrado, desde que optem por um bob mais longo e com camadas suaves para evitar que o rosto pareça mais largo. Já para as mulheres com o rosto alongado, dá a ilusão de um rosto mais curto e equilibrado.

Como usar o bob italiano?

Pode ser usado com ondas suaves, também liso e brilhante; e bagunçado, mas controlado. Também pode-se adicionar uma franja reta ou desfiada para dar um toque jovem e fresco. Este tipo de corte é de baixa manutenção. Apenas precisa ser aparado a cada 6-8 semanas para manter sua forma e estilo.