A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Temperança

Um período de muita calma e lentidão. Não se desequilibre e apresse as coisas, pois o momento agora é de realizar trocas e até dar tempo para novos encontros em sua vida; isso trará respostas muito importantes e apenas uma etapa mais ociosa pode fazer você vivenciar isso verdadeiramente.

Capricórnio – Carta O Diabo

Momento de ter maior cuidado com pessoas que podem julgar ou prejudicar você de alguma maneira, seja na vida pessoal ou profissional. Fique atento aos sinais e as intenções alheias. Se desfaça de comportamentos viciosos que podem trazer a ruína ou dependências que só o tiram do bom caminho.

Aquário – Carta O Enforcado

Momento de ter muito cuidado para não se enganar com as pessoas. Quem tem perversidade e é bruto, sempre deixa isso escapar, por mais que tente dissimular. É preciso abrir os olhos e sair de uma energia ruim que pode atrapalhar sua vida.

Peixes – Carta Os Amantes

A vida se movimentará mostrando novas oportunidades na vida pessoal e no profissional. Cabe a você compreender o quão prometedoras as coisas podem ser agora e decidir pelos melhores caminhos.