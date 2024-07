Horóscopo de hoje para começar com energias positivas nesta terça-feira, 2 de julho

Áries

Você começa um mês cheio de mudanças e transformações para te encaminhar a alcançar todos os seus objetivos. Pode ser que algumas coisas não corram como espera, mas isso não significa que o sucesso não te envolva. No amor, não perca a oportunidade de aceitar essa pessoa que te valoriza. Aceite o convite para ter uma outra perspectiva.

ANÚNCIO

Touro

Você tem força mental e vontade para seguir em frente. Não permitir que o medo te paralise será o desafio nos momentos difíceis. Avançar é o seu objetivo. No amor, é importante que você expresse bem suas opiniões, pois se não o fizer, podem surgir mal-entendidos e diferenças.

Gêmeos

A sua vida profissional está repleta de mudanças para iniciar novos projetos. Este é um mês maravilhoso para isso, então você vai superar qualquer obstáculo se mantiver as suas boas vibrações. No amor, aproveite esta boa fase para fortalecer os laços com o seu parceiro e a sua família. Será muito benéfico para curar feridas.

Câncer

É hora de ver a vida de uma maneira diferente e pensar mais em você. Tente se afastar de conflitos e de pessoas carregadas de energia negativa. No amor, não se deixe encher a cabeça de mentiras sobre o seu parceiro. Defina a sua situação em uma conversa que você deve promover.

Leo

É hora de levar seus desafios pessoais muito a sério, porque é o seu futuro que está em jogo. Então, está em suas mãos avançar ou ficar estagnado. No amor, é melhor conversar para não cometer uma imprudência com a família, que está um pouco sensível porque não gostam de quem está ao seu lado.

Virgem

Ao seu redor, há um ambiente estranho e muitos rumores. Não se feche para as mudanças, pois a sua vida precisa de alguns ajustes para que possa avançar. No amor, quando se decide viver em casal, há circunstâncias em que ambos devem ceder.

Libra

É hora de restabelecer o contato com pessoas que no passado te ajudaram e que agora poderiam fazer isso de novo para mudar sua vida profissional. No amor, você só quer paz e tranquilidade e esse relacionamento só te traz discussões e ciúmes. A decisão está em suas mãos.

ANÚNCIO

Escorpião

Surgem em você desejos de mudar sua vida, então abra-se para uma mudança que te fará crescer profissionalmente e que tem ótimas perspectivas. No amor, você não vai ficar apenas a ver navios, há alguém muito interessado em você, mas tem medo de ser rejeitado, então mantenha os olhos abertos.

Sagitário

Este mês você está em uma nova fase e tudo começa a dar certo como sempre desejou. Aproveite a oportunidade para tomar iniciativas que o consolidem para o futuro. No amor, não permita que a família se intrometa em suas decisões, pois isso pode causar problemas com o parceiro.

Capricórnio

Será um início de mês de muito trabalho, mas que terá sua recompensa, então acelere o passo para alcançar com sucesso o que se propõe. No amor, controle o ciúme e os impulsos, pois isso traz problemas e pode tomar decisões das quais podem se arrepender.

Aquário

Aproveite as oportunidades que vão surgir para você. Você vai crescer e ter muito sucesso, além de melhorar suas finanças no início deste mês. No amor, deixe de lado os conflitos familiares e encontre uma maneira de se aproximar deles, pois no final das contas, é isso que permitirá que você se fortaleça com seu parceiro.

Peixes

É conveniente que você procure aconselhamento antes de tomar decisões importantes no âmbito profissional, para que invista bem e não enfrente obstáculos. No amor, a proposta que estava esperando do seu parceiro chega, então chegou o momento mais importante da sua vida.