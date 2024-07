Enxurrada de conjunções e Lua Cheia do Cervo: os fenômenos que vão brilhar no céu de julho

A Lua estará perto de Saturno, criando uma vista espetacular em 24 de julho.

Conjunção da Lua e Júpiter

A Lua encerrará este ciclo quando estiver próxima de Júpiter novamente em 31 de julho.

Chuvas de meteoros Delta Aquáridas do Sul

Esta chuva atingirá o pico em 30 de julho e o melhor momento para observação será por volta das 4:00 da manhã. Embora não seja uma chuva muito ativa, pode oferecer a oportunidade de ver algum meteoro brilhante.

Chuva de meteoros Alfa Capricórnidas

No dia 31 de julho teremos o espetáculo das Alfa Capricórnidas atingindo o seu máximo esplendor por volta das 02:00 da madrugada, sendo outra oportunidade para observar estrelas cadentes, embora com baixa atividade, relatou o portal El Tiempo.

Lua cheia ou Lua do veado

Conhecida popularmente como a Lua do Veado, esta lua cheia recebe seu nome porque nesta época do ano as galhadas dos veados estão em pleno crescimento e a veremos em todo seu esplendor no próximo dia 21 de julho.

