O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Receptividade

Saia da dureza do isolamento e mágoa para encontrar aquilo que o fará agradecer por mais um dia. É hora de se abrir e entender seu próprio poder de ser completo; só então será possível atrair o que realmente deseja.

Touro – Carta da Maturidade

Você atingiu um nível importante de maturidade e tem muito a ensinar, por mais que as aprendizagens ainda não tenham acabado. É hora de abrir sua sabedoria ao mundo e tirar planos importantes do papel para florescer nessa jornada como sempre sonhou.

Gêmeos – Carta das Projeções

Se agarrar ao passado é uma forma de criar ilusões do que nunca aconteceu de verdade. Nem todas as lembranças são reais e elas consomem muito do seu tempo no presente. Cure a mente e o coração para estar vivo agora e trilhando seu caminho com mais honestidade em suas experiencias.

Câncer – Carta da Voz Interior

Momento de buscar alternativas para se conectar mais com sua intuição, pois ela quer dizer algo muito importante para a sua vida nesse momento. Os sentimentos podem estar mais aflorados, mas é necessário se manter em paz e buscar na inocência refúgio para enxergar os acontecimentos ao redor com mais humor, criatividade e prazer; lembre-se de tudo o que já foi vivido e dos obstáculos superados para compreender que tudo passa, inclusive os momentos valiosos.