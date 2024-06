Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 32 e 20

É preciso ter uma atenção extra com as outras pessoas. Tome cuidado com gente que pode entrar em seu lar e círculos, pois nem sempre elas possuem boas intenções e é melhor se prevenir de problemas.

Escorpião – Cartas 21 e 26

O passado pode retornar com intenções mais sérias. Se for algo que irá fazer você feliz, não feche as portas. Uma dica é se colocar em primeiro lugar e zelar pela sua paz.

Libra – Cartas 1 e 27

Mostre-se! É preciso que suas qualidades se destaquem e sua sabedoria ganhe o espaço que merece, pois a sorte está ao seu lado.

Escorpião – Cartas 5 e 16

A felicidade pode chegar por muitos caminhos! Acontecimentos positivos para a vida financeira e trabalho o favorecem, mas é preciso aproveitar os ganhos com responsabilidade.