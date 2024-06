Crossfit ou musculação: Qual modalidade escolher para perder peso?

De acordo com um estudo publicado no Journal of Sport and Human Performance, exercícios comuns no crossfit, como flexões e agachamentos, realizados no maior número de rodadas possíveis, podem queimar cerca de 13 calorias por minuto. Em um treino de 20 minutos, isso pode resultar na perda de aproximadamente 260 calorias. Em comparação, um treino de musculação de intensidade moderada com a mesma duração queima cerca de 148 calorias para uma pessoa de 70 kg. Isso demonstra que o crossfit tem um potencial maior de queima calórica durante o exercício.

No entanto, a musculação também tem seus méritos. Esse tipo de exercício causa a quebra de fibras musculares, o que continua a demandar calorias para a reparação muscular após o treino.

Vantagens da musculação para a perda de peso

O gasto calórico das atividades físicas é medido usando o equivalente metabólico da tarefa (MET). Este valor é calculado pela fórmula: Gasto energético = MET x peso corporal (kg) x tempo da atividade (h). Aplicando essa fórmula, um indivíduo de 80 kg que faz uma hora de musculação intensa gastaria cerca de 480 calorias, enquanto no crossfit o gasto seria de aproximadamente 560 calorias.

De acordo com o endocrinologista Francisco Tostes, a intensidade do treino influencia diretamente as mudanças no metabolismo após o exercício. Treinos mais intensos provocam maiores alterações metabólicas, independentemente da modalidade. O crossfit, por exemplo, combina exercícios funcionais de alta intensidade, que melhoram a resistência cardiovascular e respiratória, além de promover mobilidade e agilidade.

Tostes ressalta que, para alcançar os resultados desejados, é fundamental cuidar da alimentação. Muitas pessoas que estão acima do peso consomem calorias em excesso, o que pode limitar os benefícios do exercício no metabolismo. “Os benefícios promovidos pelo exercício no metabolismo terão efeito limitado no emagrecimento caso a pessoa não passe a comer efetivamente menos e melhor”, explica o endocrinologista. Além disso, o gasto calórico depende de fatores como idade, sexo, peso e nível de aptidão física.

Combinação de aeróbico e anaeróbico

A médica Mariana Lomelino, especialista em Medicina do Exercício e Esporte, destaca que o crossfit une exercícios aeróbicos e anaeróbicos. “Sem dúvida o ideal é unir treino aeróbico e anaeróbico, pois ambos irão evoluir simultaneamente. Atletas de fisiculturismo ficam ofegantes fazendo uma refeição. Maratonistas não levantam nem 30 kg no supino. Nesse contexto, o crossfit é ótimo, pois une o melhor dos dois mundos e ainda gera contexto de pertencimento e comunidade”, afirma.

O educador físico Diego Favarin enfatiza a importância da paciência e consistência para alcançar resultados, seja no crossfit ou na musculação. Manter uma rotina regular de treinos é essencial, assim como dominar corretamente as técnicas para prevenir lesões.

Tempo de exercício e intensidade

Segundo diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado praticar 3 horas de exercícios físicos por semana para perda de peso e 5 horas para manutenção do peso perdido. Porém, o volume e a intensidade dos treinos são mais determinantes para os resultados. Treinar de forma exaustiva sem descanso pode aumentar o risco de lesões e diminuir o desempenho.

Finalidades da musculação e do crossfit

A musculação promove hipertrofia muscular, aumento do metabolismo e queima de gordura. Além dos benefícios estéticos, também contribui para a sensação de bem-estar, combate ao estresse, ansiedade e depressão.

O crossfit envolve exercícios variados e intensos, que combinam força, potência e movimentos ginásticos. Isso resulta em perda de peso, aumento de força e definição corporal, além de promover um fortalecimento geral.

Fonte: Globo Esporte