A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Morte

A vida sempre terá rompimentos e finalizações, pois isso é necessário para o crescimento e a descoberta de novos caminhos. É hora de assumir as responsabilidades e crescer com maturidade, pois os tempos de inconsequência ficaram no passado. Situações concretas podem marcar essa transição ao mundo adulto.

Capricórnio – Carta da Lua

Não é hora de perder seu tempo com ilusões, seja nas relações ou na vida financeira. As piores mentiras acontecem quando se investem em sonhos que são estéreis ou não fazem sentido para a realidade, pois para que isso aconteça, é preciso cometer o erro de enganar a si mesmo.

Aquário – Carta da Morte

Os rompimentos e finalizações são necessários para o crescimento e quem reluta tende a perder oportunidades importantes que estavam em seu destino. Em seu crescimento, o presente deve ser o foco, pois o passado tende a complicar ainda mais as coisas. Aprenda a seguir em frente.

Peixes – Carta da Torre

Seja racional para ver algumas finalizações ou rupturas, pois tudo nessa vida pode ter um lado importante de crescimento e aprendizagem. Saiba se refazer e olhar para o futuro novamente com otimismo, por mais que as consequências ainda o afetem e sejam irreversíveis.

