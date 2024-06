A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Leão – Carta O Carro

Existem pessoas ou situações muito opostas aqui que pedem sua atenção. A luta com valores tão diferentes pode ser contraproducente e acabar em estagnação, pois tudo parece mais difícil, lento e cheio de impedimentos. É hora de rever o que vale a pena e não perder mais tempo em vão.

Virgem – Carta O Mundo

Sempre existe um momento na vida que é importante se desprender de velhos padrões ou valores, pois eles já não servem amis. Comece a viver novas aprendizagens e experiencias para ganhar conhecimento, deixando o ego de lado e abrindo sua mente e coração.

Libra – Carta do Sol

Hora de superar as mágoas e os problemas que causaram dor. Dessa forma, sua vida pessoal e amorosa experimentará momentos mais felizes e relações duradouras. O momento é ótimo para uma troca mútua de sentimentos. Saia da defensiva e negatividade para viver bem.

Escorpião – Carta da Justiça

Você ainda se lembra daquilo que sonhou para si no passado? Chegou a hora de cumprir sua palavra com a pessoa que mais importa nessa vida: você mesmo. Saia desse período de conflito interno, deixe de remoer o que já passou e tenha a iniciativa de viver o presente.

