Segundo especialistas, o universo nos oferece várias oportunidades ao longo do ano para melhorar nossa sorte e eliminar energias negativas do ambiente.

Para isso, existem alguns rituais simples que podem ser feitos em casa com este foco, conforme detalhado pelo Diario Uno.

Pensando nisso, separamos aqui 2 rituais poderosos para limpar seus caminhos e afastar más vibrações. Confira como:

Este primeiro ritual envolve meditação transcendental, utilizando mantras para atrair sorte. Para implementá-lo, segui estas etapas:

Sente-se em uma posição que se sinta confortável.

Concentre-se na respiração enquanto fecha os olhos.

Imagine que você respira luz branca pura enquanto respira fundo.

Envie respiração e luz para todos os cantos do seu corpo.

Repita o mantra de sua escolha calmamente. Mantenha esta prática por pelo menos 20 minutos.

O segundo é o ritual com lentilhas. Para realizar, coloque sete lentilhas em uma tigela e um punhado de arroz. Coloque uma vela branca no centro e peça ao universo que abra os caminhos da prosperidade para você.

Ainda de acordo com as informações, depois, leve essa vela para todos os cantos da sua casa ou escritório para que ela afaste todas as coisas ruins e atraia abundância.

Com informações do site Minuto Neuquen