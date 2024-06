Você viu ‘Divertida Mente 2′? Este é o personagem que representa o seu signo no horóscopo

Descubra qual personagem você é em 'Divertidamente 2', segundo seu signo do horóscopo

Áries

De 21 de março a 19 de abril

‘Raiva’ é o personagem que melhor pode descrever as garotas deste signo, já que são altamente aventureiras, mas também sempre buscam que tudo seja o mais justo possível, assim costumam se expressar sem filtros, resultado de sua impulsividade.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Assim como ‘Nojinho’, elas não toleram situações que as incomodam, além de serem muito observadoras, pois estão sempre atentas a tudo o que acontece ao seu redor para evitar qualquer ação que possa ‘matar socialmente’ elas. Elas não poupam esforços ao procurar qualidade.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Elas são líderes naturais como ‘Alegria’. Não precisam de muito para chamar a atenção de todos e persuadi-los. Além disso, costumam ser as almas das festas e sabem se divertir com o pouco que a vida lhes pode dar.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Elas são enérgicas e entusiasmadas, sempre buscando causar uma boa impressão. ‘Ansiedade’ representa as mulheres nascidas neste mês, porque também buscam a perfeição e muitas vezes essa pressão as enche de medos e as paralisa.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Às vezes eles mergulham em um mar de pessimismo mesmo tendo exatamente o oposto diante deles. Por isso, ‘Tristeza’ é o seu personagem. No entanto, também são mulheres muito sensíveis e empáticas, capazes de ver o que outras pessoas não veem.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

‘Tédio’ é o personagem que melhor as descreve, pois estão perpetuamente apáticas, embora costumem ser bastante engraçadas e também desinteressadas com as pessoas que amam. Às vezes, carecem de motivação.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Elas não complicam muito a vida, porque são muito otimistas como a ‘Alegria’. Procuram o lado positivo das experiências negativas e, além disso, são muito decididas. Aproveitam as oportunidades que surgem em seu caminho.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Às vezes podem ser dramáticas, como ‘Inveja’, mas também se maravilham com tudo o que é bonito ou desejável. São determinadas com o que querem e não descansam até conseguirem. Da mesma forma, podem ser entusiastas quando algo as encanta.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

“Tédio’ representa-as perfeitamente, já que nem qualquer pessoa ou circunstância são capazes de tirá-las da apatia quando estão imersas nela. Elas só fazem as coisas quando querem e não toleram que outros lhes deem ordens.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

São um pouco tímidas como ‘Vingança’, não costumam ter muitos assuntos de conversa com todos, mas uma vez que ganham confiança mostram o lado divertido de sua personalidade. São mulheres sensíveis e costumam ser altruístas.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

‘Alegria’ é o personagem que melhor define as mulheres deste signo porque elas buscam maneiras de ser felizes, são muito seguras, otimistas e resilientes, além de serem empáticas, o que faz com que tenham verdadeiros amigos por perto.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Elas são previdentes, estão atentas a todos os perigos ao redor, sempre alertas. Assim como o ‘Medo’, elas analisam muito as situações e decisões para não cometer erros que mais tarde possam causar dor ou dano.