O ritual com apenas um ingrediente de cozinha que abre as portas para a abundância

Existe um ritual com apenas um ingrediente de cozinha que, de acordo com os especialistas no tema, ajuda a abrir as portas para a abundância.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, se trata da canela como elemento principal para marcar um novo começo.

Para o ritual, basta colocar um pouco deste condimento na mão e se tiver uma moeda, coloque-a sobre ela. Se você não tiver, você ainda pode continuar normalmente.

Em seguida, esfregue as mãos por alguns segundos e enquanto executa esta etapa, concentre-se e pense no que deseja alcançar nos próximos meses.

Depois de concluir esta etapa fundamental do ritual para mudar a sorte neste dia em que um portal energético se abre, é hora de repetir com fé estas palavras: “Eu limpo e purifico minhas mãos e meus caminhos para que o dinheiro flua facilmente e eu aproveite esse novo ciclo da minha vida. Agradeço ao universo pela abundância infinita que está por vir”.

Ainda de acordo com as informações, ao final do ritual da abundância, lembre-se de enxaguar as mãos com bastante água e deixá-las secar sozinhas. Um fato importante que não deve ser esquecido é que se você usou uma moeda no ritual, poderá guardá-la como amuleto nos próximos meses.

Com informações do site Minuto Neuquen