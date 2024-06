O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Renascimento

Momento de olhar para dentro, fazer as pazes e renascer. Muita coisa pode ser compreendida agora e alguns fantasmas já não conseguirão mais assombrar a sua vida. É hora de usar seu encanto, beleza e experiencia para domar leões e alcançar o céu sem medo.

Virgem – Carta do ir com a correnteza

Por muito tempo você pode ter se vestido de algo que não é se reunido com aqueles que verdadeiramente nada a tem a ver com você. Não se deixe mais levar com a correnteza e comece a guiar seu caminho com mais consciência. A única pessoa que pode decidir com coerência e de forma respeitosa para o próprio bem-estar, é você mesma.

Libra – Carta do Controle

ANÚNCIO

Hora de se libertar desse desejo de controle que o engessa e faz levar a vida sem olhar para outras perspectivas que também são importantes. Com trabalho, paciência e uma maior conexão com a própria essência, será possível abrir a mente e aguçar a intuição que tem muito a lhe dizer. Fique atento aos sinais que podem aparecer e saia do óbvio e do superficial.

Escorpião – Carta do amadurecimento

Momento de saber amadurecer com sabedoria e não deixando a crise tomar conta. Cada fase tem seus frutos e é importante brilhar, absorver a luz que a experiencia e os conhecimentos adquiridos o fazem ter. Deixe ir o que não serve, se renove e se prepare para florescer.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot pelo WhatsApp