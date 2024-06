Conheça as sandálias thong, que as celebridades amam; você vai se sentir bem confortável

Nunca temos calçado suficiente, por isso é importante saber o que são as sandálias thong e as razões pelas quais deve incorporá-las nos seus looks . Elas darão um toque diferente ao seu visual, sem sacrificar o conforto, dois atributos muito importantes que procuramos nessa época do ano.

Na verdade, de acordo com a Vogue, elas estão tendo “um grande momento dentro e fora das passarelas nas últimas temporadas”, pois as influenciadoras e especialistas em moda deixaram de usá-las apenas em casa e, com ousadia, combinam elas em seus looks de rua.

O que são sandálias thong?

Bem, poderíamos resumir as sandálias thong em poucas palavras, dizendo que são chinelos, como são popularmente conhecidos em vários países da América Latina. São sandálias feitas com tiras e que deixam grande parte do seu pé exposto ao ar livre.

Daí vem o fato de serem tão confortáveis, mas, mesmo que não acredite, também são versáteis para combinar. Com shorts, bermudas, calças e até saias longas midi ou com aberturas arejadas, tudo fica ótimo desde que você as use com muita personalidade.

“Opte pelas mesmas peças que usaria num piquenique ao ar livre, mas numa versão mais elegante e revitalizada”, sugerem.

As sandálias de dedo estão ao alcance de todos e é por isso que sua universalidade as posicionou tão alto nos últimos meses. "Recomendamos que você mantenha os tons clássicos e neutros e os modelos mais simples para ter sucesso com este estilo", afirmam da mesma fonte.

Se quiser um toque mais ousado, pode optar por aquelas com estampado animal ou detalhes metálicos, que adicionam muita atitude ao visual. Não tenha medo de usá-las em cores vivas e que sejam o foco principal acompanhadas de outras peças básicas.